Трамп провел разговор с британским премьером: об Украине в сообщении не упоминается
Президент США Дональд Трамп 26 января провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.
Как следует из сообщения, об Украине речь не шла.
Трамп начал с соболезнований в связи со смертью брата британского премьера – Ника Стармера. Глава британского правительства поблагодарил Трампа за теплые слова и поздравил его с инаугурацией.
Стармер отдал должное роли президента Трампа в обеспечении знакового перемирия и соглашении по заложникам в Газе.
Трамп приветствовал освобождение британо-израильтянки Эмили Дамари и передал лучшие пожелания ее семье. Они обсудили важность совместной работы по безопасности на Ближнем Востоке.
Трамп и Стармер также обсудили торговлю и экономику, подчеркнули важность тесных и теплых связей между Великобританией и США и договорились встретиться в ближайшее время.
- 23 января Трамп посоветовал обратиться к России с вопросом о мирном договоре и отметил, что Украина готова заключить соответствующее соглашение.
- 24 января сообщалось, что Трамп возложил на Зеленского часть ответственности за начало полномасштабного вторжения России в Украину, заявив, что тот "не ангел".
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