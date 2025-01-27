Трамп провел разговор с британским премьером: об Украине в сообщении не упоминается

Американский и британский лидеры обсудили ситуацию в Газе, экономику, торговлю и прочее

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / YURI GRIPAS)

Президент США Дональд Трамп 26 января провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

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Как следует из сообщения, об Украине речь не шла.

Трамп начал с соболезнований в связи со смертью брата британского премьера – Ника Стармера. Глава британского правительства поблагодарил Трампа за теплые слова и поздравил его с инаугурацией.

Стармер отдал должное роли президента Трампа в обеспечении знакового перемирия и соглашении по заложникам в Газе.

Трамп приветствовал освобождение британо-израильтянки Эмили Дамари и передал лучшие пожелания ее семье. Они обсудили важность совместной работы по безопасности на Ближнем Востоке.

Трамп и Стармер также обсудили торговлю и экономику, подчеркнули важность тесных и теплых связей между Великобританией и США и договорились встретиться в ближайшее время.

23 января Трамп посоветовал обратиться к России с вопросом о мирном договоре и отметил, что Украина готова заключить соответствующее соглашение.

24 января сообщалось, что Трамп возложил на Зеленского часть ответственности за начало полномасштабного вторжения России в Украину, заявив, что тот "не ангел".

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