Трамп провів розмову із британським прем'єром: про Україну в повідомленні не згадується

Американський та британський лідери обговорили ситуацію в Газі, економіку, торгівлю тощо

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / YURI GRIPAS)

Президент США Дональд Трамп 26 січня провів розмову із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це повідомили пресслужба британського уряду та Білого дому.

Як випливає із повідомлення, про Україну у розмові не йшлося.

Трамп розпочав зі співчуття у зв’язку зі смертю брата британського прем’єра – Ніка Стармера. Глава британського уряду подякував Трампу за теплі слова та привітав його з інавгурацією.

Стармер віддав належне ролі президента Трампа в забезпеченні знакового перемир’я та угоди щодо заручників у Газі.

Трамп привітав звільнення британо-ізраїльтянки Емілі Дамарі та передав найкращі побажання її родині. Вони обговорили важливість спільної роботи для безпеки на Близькому Сході.

Трамп і Стармер також обговорили торгівлю та економіку, підкреслили важливість тісних і теплих зв'язків між Великою Британією і США і домовилися зустрітися найближчим часом.

23 січня Трамп порадив звернутися до Росії з питанням про мирний договір й зазначив, що Україна готова укласти відповідну угоду.

24 січня повідомлялось, що Трамп поклав на Зеленського частину відповідальності за початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, заявивши, що той "не ангел".

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