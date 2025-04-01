Трамп считает, что Зеленский "опять пытается" вести переговоры по соглашению о недрах
Президент США Дональд Трамп считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский снова готов вести переговоры по соглашению о полезных ископаемых. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает Суспильне.
"Я вижу, что он пытается перезаключить договор о редкоземельных металлах. Знаете, мы кое-что сделали, потому что, как вы знаете, европейцам возвращают деньги, которые они им [украинцам] дали. Нам нет", – сказал Трамп, отвечая на вопрос.
Он обвинил 46-го президента США Джо Байдена в "некомпетентности", отметив, что ему стоило бы обратиться к Украине за редкоземельными металлами или получить гарантии по закрытию кредитов "в разных вариантах".
Еще накануне Трамп заявил, что Зеленский якобы хочет отказаться от важного соглашения о полезных ископаемых, предупредив, что тот "столкнется с большими проблемами", если сделает это.
- 12 февраля 2025 года США передали Украине проект соглашения о полезных ископаемых, однако его не подписали в этом виде. Через три дня Зеленский заявил, что договор не подписали, потому что в нем не было гарантий безопасности для Украины.
- До визита Зеленского в США 28 февраля соглашение улучшили и согласовали, но его подписание было отменено после публичного спора украинского лидера с Трампом и Вэнсом.
- 4 марта президент Украины заявил о готовности подписать соглашение о полезных ископаемых.
- Украина была готова к подписанию во время переговоров в Саудовской Аравии 11 марта, но американская сторона заявила о необходимости дополнительных консультаций в Вашингтоне.