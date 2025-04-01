Трамп считает, что Зеленский "опять пытается" вести переговоры по соглашению о недрах

Президент США считает, что его предшественник Байден должен был ранее обратиться к Украине за редкоземельными металлами

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский снова готов вести переговоры по соглашению о полезных ископаемых. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает Суспильне.

"Я вижу, что он пытается перезаключить договор о редкоземельных металлах. Знаете, мы кое-что сделали, потому что, как вы знаете, европейцам возвращают деньги, которые они им [украинцам] дали. Нам нет", – сказал Трамп, отвечая на вопрос.

Он обвинил 46-го президента США Джо Байдена в "некомпетентности", отметив, что ему стоило бы обратиться к Украине за редкоземельными металлами или получить гарантии по закрытию кредитов "в разных вариантах".

Еще накануне Трамп заявил, что Зеленский якобы хочет отказаться от важного соглашения о полезных ископаемых, предупредив, что тот "столкнется с большими проблемами", если сделает это.