Трамп вважає, що Зеленський "знову намагається" вести переговори щодо угоди про надра

Президент США вважає, що його попередник Байден мав раніше звернутися до України за рідкісноземельними металами

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп вважає, що його український колега Володимир Зеленський знову готовий вести переговори щодо угоди про корисні копалини. Про це він заявив журналістам у Білому домі, передає Суспільне.

"Я бачу, що він намагається переукласти договір про рідкісноземельні метали. Знаєте, ми дещо зробили, тому що, як ви знаєте, європейцям повертають гроші, які вони їм [українцям] дали. Нам ні", – сказав Трамп, відповідаючи на запитання.

Він вкотре звинуватив 46-го президента США Джо Байдена у "некомпетентності", зазначивши, що йому варто було б звернутися до України за рідкісноземельними металами або ж отримати гарантії щодо закриття кредитів "у різних варіантах".

Ще напередодні Трамп заявив, що Зеленський нібито хоче відмовитися від важливої угоди про корисні копалини, попередивши, що той "зіткнеться з великими проблемами", якщо зробить це.