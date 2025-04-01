Трамп вважає, що Зеленський "знову намагається" вести переговори щодо угоди про надра
Президент США Дональд Трамп вважає, що його український колега Володимир Зеленський знову готовий вести переговори щодо угоди про корисні копалини. Про це він заявив журналістам у Білому домі, передає Суспільне.
"Я бачу, що він намагається переукласти договір про рідкісноземельні метали. Знаєте, ми дещо зробили, тому що, як ви знаєте, європейцям повертають гроші, які вони їм [українцям] дали. Нам ні", – сказав Трамп, відповідаючи на запитання.
Він вкотре звинуватив 46-го президента США Джо Байдена у "некомпетентності", зазначивши, що йому варто було б звернутися до України за рідкісноземельними металами або ж отримати гарантії щодо закриття кредитів "у різних варіантах".
Ще напередодні Трамп заявив, що Зеленський нібито хоче відмовитися від важливої угоди про корисні копалини, попередивши, що той "зіткнеться з великими проблемами", якщо зробить це.
- 12 лютого 2025 року США передали Україні проєкт угоди про корисні копалини, проте її не підписали у цьому вигляді. За три дні Зеленський заявив, що договір не підписали, бо в ньому не було гарантій безпеки для України.
- До візиту Зеленського в США 28 лютого угоду покращили й погодили, але її підписання було скасоване після публічної суперечки українського лідера з Трампом і Венсом.
- 4 березня президент України заявив про готовність підписати угоду про корисні копалини.
- Україна була готова до підписання під час перемовин у Саудівській Аравії 11 березня, але американська сторона заявила про необхідність додаткових консультацій у Вашингтоні.