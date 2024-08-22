Трамп впервые после покушения провел митинг под открытым небом: стоял за стеклом

На митинге Трамп обвинил Байдена и Харрис в развязывании войн в Украине и на Ближнем Востоке

Дональд Трамп (Фото: Grant Baldwin/EPA)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп впервые после покушения провел митинг под открытым небом, он стоял за пуленепробиваемым стеклом. Об этом сообщило издание Los Angeles Times.

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Мероприятие состоялось в Северной Каролине, оно было посвящено национальной безопасности.

В своем выступлении Трамп обвинял действующего президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис в "смертоносном" выводе войск из Афганистана и в развязывании войн в Украине и на Ближнем Востоке. В то же время, кандидат от республиканцев неоднократно упоминал съезд демократов в Чикаго, где участники критиковали Трампа как угрозу для страны, если он вернется в Белый дом.

Также Трамп на митинге вспомнил 44-го президента США Барака Обаму и первую леди Мишель Обаму. Он заявил, что "Обама стрелял в вашего президента, и Мишель тоже", а также обвинил экс-президента США и его супругу в том, что они "переходят на личное".

Кроме того, Трамп высмеял Харрис, назвав ее "товарищем Камала", и сказал, что он может прекращать войны "телефонным звонком".

13 июля в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Байден дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры по безопасности Трампа и заявил, что молится за него, и призвал нацию объединиться, чтобы осудить это.

Директор Секретной службы США Читл подала в отставку после волны возмущения из-за того, что ее ведомство не смогло предотвратить покушение на Трампа.

Ранее Федеральное бюро расследований подтвердило, что в ухо Трампа попал целый или раздробленный шар, тем самым прояснив противоречивые свидетельства о том, что именно стало причиной ранения.

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