В ФБР четко ответили: в ухо Трампа попала пуля. Ранее бюро имело сомнения

Дональд Трамп (Фото: EPA/DAVID MAXWELL)

Федеральное бюро расследований подтвердило, что в ухо кандидата в президенты Дональда Трампа попала целая или раздробленная пуля, тем самым прояснив противоречивые свидетельства о том, что именно стало причиной ранения. Об этом сообщило издание AP со ссылкой на заявление агентства.

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"В ухо бывшего президента Трампа попала пуля, целая или раздробленная на мелкие куски, выпущенная из винтовки погибшего", – заявили в ФБР.

Журналисты отметили, что это заявление, состоящее из одного предложения, стало "наиболее исчерпывающим объяснением правоохранительных органов относительно ранения Трампа" и последовало за "неоднозначными комментариями директора Кристофера Рэя в начале недели, которые ставили под сомнение то, что в Трампа попал пуля".

13 июля в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед покушением на 45-го президента США Трампа на крышу, на которой был нападающий, поднялся полицейский – он видел Крукса, но не смог воспользоваться своим пистолетом.

Байден дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения Трампа и заявил, что молится за него, и призвал нацию объединиться, чтобы осудить это.

Директор Секретной службы США Читл подала в отставку после волны возмущения из-за того, что ее ведомство не смогло предотвратить покушение на Трампа.

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