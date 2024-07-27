У ФБР чітко відповіли: у вухо Трампа влучила куля. Раніше бюро мало сумніви

Дональд Трамп (Фото: EPA/DAVID MAXWELL)

Федеральне бюро розслідувань підтвердило, що у вухо кандидата у президенти Дональда Трампа влучила ціла або роздроблена куля, тим самим прояснивши суперечливі свідчення про те, що саме стало причиною поранення. Про це повідомило видання AP із посиланням на заяву агентства.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

"У вухо колишнього президента Трампа влучила куля, ціла або роздроблена на дрібні шматки, випущена з гвинтівки загиблого", – заявили у ФБР.

Журналісти зауважили, що ця заява, яка складається з одного речення, стала "найбільш вичерпним поясненням правоохоронних органів щодо поранення Трампа" і з'явилася услід за "неоднозначними коментарями директора Крістофера Рея на початку тижня, які ставили під сумнів те, що в Трампа влучила куля".

13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс. Перед замахом на 45 президента США Трампа на дах, на якому був нападник, піднявся поліціянт – він бачив Крукса, але не зміг скористатися своїм пістолетом.

Байден дав розпорядження Секретній службі США вжити необхідних заходів для безпеки Трампа та заявив, що молиться за нього, і закликав націю об’єднатися, щоб засудити це.

Директорка Секретної служби США Чітл подала у відставку після хвилі обурення через те, що її відомство не змогло запобігти замаху на Трампа.

Читайте також: Помста за "переслідування". Трамп обіцяє розповісти про вбивство Кеннеді у разі переобрання