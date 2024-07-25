У ФБР припускають, що Трампа під час стрілянини могла поранити не куля

Сам Трамп стверджував, що отримав кульове поранення під час стрілянини на передвиборчому мітингу

Дональд Трамп (Фото: EPA/DAVID MAXWELL)

Директор ФБР Крістофер Рей припускає, що кандидата у президенти США Дональда Трампа могли поранити не кулею під час стрілянини на мітингу в Пенсільванії. Про це він заявив під час надання свідчень в юридичному комітеті Палати представників, цитує The Guardian.

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"Щодо колишнього президента Трампа, є деякі сумніви щодо того, куля чи уламок потрапили йому у вухо", – сказав Рей.

Журналісти нагадали, що сам Трамп вже стверджував – отримав кульове поранення під час стрілянини на передвиборчому мітингу.

13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс. Перед замахом на 45-го президента США Трампа на дах, на якому був нападник, піднявся поліціянт – він бачив Крукса, але не зміг скористатися своїм пістолетом.

Байден дав розпорядження Секретній службі США вжити необхідних заходів для убезпечення Трампа та заявив, що молиться за нього, і закликав націю об’єднатися, щоб засудити це.

Зеленський, коментуючи замах, заявив, що такому насильству немає виправдань і не повинно бути місця будь-де у світі. Також замах засудили європейські та світові лідери.

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