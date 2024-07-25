В ФБР предполагают, что Трампа во время перестрелки могла ранить не пуля

Сам Трамп утверждал, что получил пулевое ранение во время стрельбы на предвыборном митинге

Дональд Трамп (Фото: EPA/DAVID MAXWELL)

Директор ФБР Кристофер Рэй предполагает, что кандидата в президенты США Дональда Трампа могли ранить не пулей во время стрельбы на митинге в Пенсильвании. Об этом он заявил во время дачи показаний в юридическом комитете Палаты представителей, цитирует The Guardian.

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"Что касается бывшего президента Трампа, есть некоторые сомнения относительно того, пуля или осколок попали ему в ухо", – сказал Рэй.

Журналисты напомнили, что сам Трамп уже утверждал – получил пулевое ранение во время стрельбы на предвыборном митинге.

13 июля в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед покушением на 45-го президента США Трампа на крышу, на которой был нападающий, поднялся полицейский – он видел Крукса, но не смог воспользоваться своим пистолетом.

Байден дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампу и заявил, что молится за него, и призвал нацию объединиться, чтобы осудить это.

Зеленский, комментируя покушение, заявил, что такому насилию нет оправданий и не должно быть места нигде в мире. Также покушение осудили европейские и мировые лидеры.

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