Трамп вперше після замаху провів мітинг просто неба: стояв за куленепробивним склом

На мітингу Трамп звинуватив Байдена й Гарріс у розв’язанні воєн в Україні та на Близькому Сході

Дональд Трамп (Фото: Grant Baldwin/EPA)

Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вперше після замаху провів мітинг просто неба, він стояв за куленепробивним склом. Про це повідомило видання Los Angeles Times.

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Захід відбувся в Північній Кароліні, він був присвячений національній безпеці.

У своєму виступі Трамп звинувачував чинного президента США Джо Байдена та віцепрезидентку Камалу Гарріс у "смертоносному" виведенні військ з Афганістану та у розв’язанні воєн в Україні та на Близькому Сході. Водночас кандидат від республіканців неодноразово згадував з’їзд демократів у Чикаго, де учасники критикували Трампа як загрозу для країни, якщо він повернеться до Білого дому.

Також Трамп на мітингу загадав 44-го президента США Барака Обаму та першу леді Мішель Обаму. Він заявив, що "Обама стріляв у вашого президента, і Мішель теж", а також звинуватив експрезидента США та його дружину в тому, що вони "переходять на особисте".

Крім цього, Трамп висміяв Гарріс, назвавши її "товаришем Камала", і сказав, що він може припиняти війни "телефонним дзвінком".

13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс.

Байден дав розпорядження Секретній службі США вжити необхідних заходів для безпеки Трампа та заявив, що молиться за нього, і закликав націю об’єднатися, щоб засудити це.

Директорка Секретної служби США Чітл подала у відставку після хвилі обурення через те, що її відомство не змогло запобігти замаху на Трампа.

Раніше Федеральне бюро розслідувань підтвердило, що у вухо Трампа влучила ціла або роздроблена куля, тим самим прояснивши суперечливі свідчення про те, що саме стало причиною поранення.

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