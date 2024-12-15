Трамп определился с кандидатами на роли главы совета разведки и посланника по спецмиссиям
Дональд Трамп номинировал Ричарда Гренелла на должность уполномоченного президента по специальным миссиям, а главой Консультативного совета президента США по вопросам разведки выдвинул генерального директора платформы Truth Social Девина Нуньеса. Об этом избранный президент США написал в своей соцсети.
"Я рад объявить Ричарда Аллена Гренелла нашим уполномоченным президента по специальным миссиям. Год будет работать в самых горячих точках мира, включая Венесуэлу и Северную Корею", – говорится в сообщении.
Во время первого президентского срока Трампа Гренелл был послом США в Германии, исполняющим обязанности директора Национальной разведки и посланником президента на переговорах между Косово и Сербией. До этого он восемь лет работал в Совете Безопасности ООН, где занимался вопросами Северной Кореи и развитием событий во многих других странах.
Нуньес, известный как давний соратник Трампа, возглавлял Комитет по разведке Палаты представителей США во время его первой каденции. Теперь он будет занимать должность в Truth Social и одновременно будет работать в Консультативном совете.
"Девин будет использовать свой опыт как бывший глава Комитета по разведке и свою ключевую роль в разоблачении так называемой мистификации "Россия, Россия, Россия", чтобы придавать мне независимую оценку эффективности и уместности действий американского разведывательного сообщества", – написал Трамп.
Назначенцы избранного президента обычно вступают в свои должности после инаугурации и после утверждения их кандидатур Сенатом.
- 13 ноября 2024 стало известно, что Трамп определился с кандидатами на должности главы Пентагона и главы ЦРУ.
- В тот же день Трамп избрал Рубио на должность госсекретаря США.
- 15 ноября президент США избрал на должность министра здравоохранения и социальных служб Роберта Кеннеди-младшего, известного своей критикой вакцин.
- 18 ноября Трамп выдвинул кандидатуру Криса Райта, управляющего фрекинговой компанией Liberty Energy, на должность главы Министерства энергетики. А главой Федеральной комиссии связи (FCC) станет Брендан Карр, являющийся критиком крупных технологических компаний (Big Tech). Трамп также номинирует Линду Мак-Магон, соучредительницу WWE, на должность министерства образования. На должность министра торговли Трамп выдвинул миллиардера Говарда Лютника, а главой ВМС США он предлагает сделать бизнесмена Джона Фелана.