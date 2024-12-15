Трамп визначився з кандидатами на ролі голови ради з розвідки і посланника зі спецмісій

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Дональд Трамп номінував Річарда Гренелла на посаду уповноваженого президента зі спеціальних місій, а головою Консультативної ради президента США з питань розвідки висунув генерального директора платформи Truth Social Девіна Нуньєса. Про це обраний президент США написав у своїй соцмережі.

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"Я радий оголосити Річарда Аллена Гренелла нашим уповноваженим президента зі спеціальних місій. Рік працюватиме в найгарячіших точках світу, включаючи Венесуелу та Північну Корею", – йдеться у повідомленні.

Під час першого президентського терміну Трампа Гренелл був послом США у Німеччині, виконувачем обов'язків директора Національної розвідки та посланником президента на переговорах між Косово та Сербією. До цього він вісім років працював у Раді Безпеки ООН, де займався питаннями Північної Кореї та розвитком подій у багатьох інших країнах.

Нуньєс, відомий як давній соратник Трампа, очолював Комітет з розвідки Палати представників США під час його першої каденції. Тепер він обійматиме посаду в Truth Social та одночасно працюватиме в Консультативній раді.

"Девін використовуватиме свій досвід як колишній голова Комітету з розвідки і свою ключову роль у викритті так званої містифікації "Росія, Росія, Росія", щоб надавати мені незалежну оцінку ефективності та доречності дій американського розвідувальної спільноти", – написав Трамп.

Призначенці обраного президента зазвичай вступають на свої посади після інавгурації і після затвердження їхніх кандидатур Сенатом.