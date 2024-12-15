Трамп визначився з кандидатами на ролі голови ради з розвідки і посланника зі спецмісій
Дональд Трамп номінував Річарда Гренелла на посаду уповноваженого президента зі спеціальних місій, а головою Консультативної ради президента США з питань розвідки висунув генерального директора платформи Truth Social Девіна Нуньєса. Про це обраний президент США написав у своїй соцмережі.
"Я радий оголосити Річарда Аллена Гренелла нашим уповноваженим президента зі спеціальних місій. Рік працюватиме в найгарячіших точках світу, включаючи Венесуелу та Північну Корею", – йдеться у повідомленні.
Під час першого президентського терміну Трампа Гренелл був послом США у Німеччині, виконувачем обов'язків директора Національної розвідки та посланником президента на переговорах між Косово та Сербією. До цього він вісім років працював у Раді Безпеки ООН, де займався питаннями Північної Кореї та розвитком подій у багатьох інших країнах.
Нуньєс, відомий як давній соратник Трампа, очолював Комітет з розвідки Палати представників США під час його першої каденції. Тепер він обійматиме посаду в Truth Social та одночасно працюватиме в Консультативній раді.
"Девін використовуватиме свій досвід як колишній голова Комітету з розвідки і свою ключову роль у викритті так званої містифікації "Росія, Росія, Росія", щоб надавати мені незалежну оцінку ефективності та доречності дій американського розвідувальної спільноти", – написав Трамп.
Призначенці обраного президента зазвичай вступають на свої посади після інавгурації і після затвердження їхніх кандидатур Сенатом.
- 13 листопада 2024 року стало відомо, що Трамп визначився з кандидатами на посади глави Пентагону та очільника ЦРУ.
- Того самого дня Трамп обрав Рубіо на посаду держсекретаря США.
- 15 листопада президент США обрав на посаду міністра охорони здоров’я та соціальних служб Роберта Кеннеді-молодшого, відомого своєю критикою вакцин.
- 18 листопада Трамп висунув кандидатуру Кріса Райта, який керує фрекінговою компанією Liberty Energy, на посаду голови Міністерства енергетики. А головою Федеральної комісії зв'язку (FCC) стане Брендан Карр, який є критиком великих технологічних компаній (Big Tech). Трамп також номінує Лінду Мак-Магон, співзасновницю WWE, на посаду міністерки освіти. На посаду міністра торгівлі Трамп висунув мільярдера Говарда Лютніка, а главою ВМС США він пропонує зробити бізнесмена Джона Фелана.