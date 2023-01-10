Церковник Московского патриархата предстанет перед судом: ему грозит до восьми лет тюрьмы

Митрополит Винницкой епархии УПЦ Московского патриархата предстанет перед судом, ему грозит до восьми лет тюрьмы. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

СБУ заявляет, что собрала "безоговорочные доказательства" вины главы епархии УПЦ МП в Винницкой области, который публично оправдывал российскую вооруженную агрессию. Обвинительный акт направлен в суд. Ранее источник LIGA.net в правоохранительных органах сообщал, речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане (Елецких).

Спецслужба заявляет, что митрополит распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению границ Украины.

Также на одном из сайтов РПЦ он размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений, заявляют в СБУ.

Во время обысков по месту жительства на религиозных объектах правоохранители нашли компьютерную технику и телефоны с доказательствами преступных действий и прокремлевские агитки и литературу. Экспертиза изъятых материалов подтвердила факты незаконной деятельности епископа, сообщают в СБУ.

Действия фигуранта квалифицированы сразу по четырем статьям: о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват власти, о посягательстве на территориальную целостность Украины, о "разжигании", а также об оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ и прославлении ее участников.

С ноября СБУ проводит массовые обыски в епархиях УПЦ Московского патриархата в разных областях Украины. Там находят многочисленную оккупационную символику и материалы, прославляющие "русский мир".

1 декабря 2022 года Зеленский сообщил, что правительству поручено внести в Раду законопроект "о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в РФ".

2 декабря Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в том числе против ряда функционеров УПЦ МП. Под санкции попали бывший нардеп от Оппоблока Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), а также еще около десятка иерархов.

11 декабря еще семь иерархов УПЦ МП попали под санкции.

Читайте также: "Избавиться от Гундяева". СБУ пришла в Киево-Печерскую лавру: что это значит для УПЦ МП

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.