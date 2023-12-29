ТЦК будут оставаться актуальными всегда, они занимаются не только мобилизацией — ВСУ

Фитьо заявил, что роль ТЦК в процессе мобилизации и рекрутинга будет оставаться ключевой

Военкомат (Фото: Виталий Дячук)

Территориальные центры комплектования (военкоматы) будут оставаться актуальными всегда. Об этом сообщил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона.

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По его словам, все военнообязанные в возрасте от 18 лет могут выбрать подразделение и должность, на которой они хотят служить.

"Берете отношение, проходите медицинский осмотр и попадаете на должность, которую выбрали. Роль ТЦК в этом процессе ключевая', — сказал Фитьо.

Он отметил, что ТЦК не только проводят мобилизацию, но и ведут учет военнообязанных, мобилизуют транспорт, оформляют ранения, выплаты, а также работают с семьями погибших.

"Работы там очень много, ТЦК будут оставаться актуальными всегда", — резюмировал военный.

25 декабря Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, воинского учета и прохождения воинской службы.

В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение перечня лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти в вопросах проведения мобилизации.

Главнокомандующий ВСУ Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы, касающиеся запланированных изменений.

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