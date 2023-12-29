ТЦК залишатимуться актуальними завжди, вони займаються не лише мобілізацією — ЗСУ

Фітьо заявив, що роль ТЦК у процесі мобілізації та рекрутингу залишатиметься ключовою

Військкомат (Фото: Віталій Дячук)

Територіальні центри комплектування (військкомати) залишатимуться актуальними завжди. Про це повідомив представник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, всі військовозобов'язані віком від 18 років можуть обрати підрозділ та посаду, на якій вони хочуть служити.

"Берете відношення, проходите медичний огляд і потрапляєте на посаду, яку обрали. Роль ТЦК у цьому процесі є ключовою", — сказав Фітьо.

Він зазначив, що ТЦК не лише проводять мобілізацію, а й ведуть облік військовозобов'язаних, мобілізують транспорт, оформляють поранення, виплати, а також працюють із сім'ями загиблих.

"Роботи там дуже багато, ТЦК залишатимуться актуальними завжди", – резюмував військовий.

25 грудня Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

У законопроєктs є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням, уточнення та розширення переліку осіб, які мають право на відстрочку, пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, розширюються повноваження органів місцевої влади щодо проведення мобілізації.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний 26 грудня провів брифінг, на якому відповів на основні питання щодо запланованих змін.

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