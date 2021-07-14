У Франции нет принципиального нежелания предоставлять военную помощь Украине – посол

У властей Франции нет "принципиального нежелания" предоставлять Украине военную помощь, однако существуют сложности, связанные с посредничеством французской стороны в нормандском формате. Об этом Суспільному заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По словам дипломата, Франции сложно принять решение о военной помощи "одной из сторон".

"Я сказал, что Франция во многом является посредником в нормандской формате. Мы в особой ситуации, когда выступаем посредником между двумя сторонами", – сказал де Понсен.

Несмотря на это, посол говорит, что у него лично очень хорошие контакты и обмены мнениями с министром обороны Андреем Тараном, "и есть очень хорошая поддержка между двумя сторонами".

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.