У Франции нет принципиального нежелания предоставлять военную помощь Украине – посол
У властей Франции нет "принципиального нежелания" предоставлять Украине военную помощь, однако существуют сложности, связанные с посредничеством французской стороны в нормандском формате. Об этом Суспільному заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.
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По словам дипломата, Франции сложно принять решение о военной помощи "одной из сторон".
"Я сказал, что Франция во многом является посредником в нормандской формате. Мы в особой ситуации, когда выступаем посредником между двумя сторонами", – сказал де Понсен.
Несмотря на это, посол говорит, что у него лично очень хорошие контакты и обмены мнениями с министром обороны Андреем Тараном, "и есть очень хорошая поддержка между двумя сторонами".
- 25 мая 2021 года, после визита на линию фронта в Украине, один из лидеров немецкой партии Союз 90/Зеленые Роберт Хабек заявил, что ФРГ должна дать ВСУ вооружение для оборонительной войны против РФ, потому что сейчас Украина "чувствует себя в одиночестве", пока в Европе ограничиваются заявлениями. Берлин отверг такое предложение. Позже в МИД Германии пояснили нежелание предоставлять оружие Украине тем, что ФРГ является посредником в конфликте – министр иностранных дел Кулеба назвал это решение Германии политическим.
- 2 июня Таран и Зеленский обсудили с американскими сенаторами предоставление Украине военной помощи от США. Те пообещали передать сообщение в Конгресс и Белый дом.
- 23 июня американские конгрессмены-республиканцы призвали Белый дом "немедленно" направить дополнительный пакет военной помощи Украине.
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