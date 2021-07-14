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У Франции нет принципиального нежелания предоставлять военную помощь Украине – посол

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2021, 13:42
У Франции нет принципиального нежелания предоставлять военную помощь Украине – посол - Фото
Этьен де Понсен (Фото – пресс-служба посольства Франции)

У властей Франции нет "принципиального нежелания" предоставлять Украине военную помощь, однако существуют сложности, связанные с посредничеством французской стороны в нормандском формате. Об этом Суспільному заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен. 

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По словам дипломата, Франции сложно принять решение о военной помощи "одной из сторон". 

"Я сказал, что Франция во многом является посредником в нормандской формате. Мы в особой ситуации, когда выступаем посредником между двумя сторонами", – сказал де Понсен.

Несмотря на это, посол говорит, что у него лично очень хорошие контакты и обмены мнениями с министром обороны Андреем Тараном, "и есть очень хорошая поддержка между двумя сторонами".

Станислав Стороженко
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франция нормандский формат военная помощь Этьен де Понсен Андрей Таран
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