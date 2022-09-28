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У мобилизованных россиян нет жетонов, чтобы их невозможно было идентифицировать – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 15:58
У мобилизованных россиян нет жетонов, чтобы их невозможно было идентифицировать – Подоляк - Фото
Михаил Подоляк (Скриншот видео)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что мобилизованным россиянам не выдают жетоны военнослужащих. Об этом Подоляк написал в Twitter.

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Советник главы ОП написал, что мобилизованных в России не экипируют, не обучают, не подготавливают, а сразу отправляют в места активных боевых действий.

"У мобилизованных нет жетонов, чтобы их невозможно было идентифицировать", – написал Подоляк.

Он назвал этот процесс "мобилизацией по-русски".

"Путин планирует смертельно воевать силами стариков и офисного планктона", – резюмировал советник главы ОП.

СПРАВКА. Жетон военнослужащего – личный знак с номером, позволяющий идентифицировать военнослужащего, в частности, быстро опознавать убитых и раненых в боевых условиях.

Читайте также: Подоляк: Мобилизованные россияне будут сдаваться в плен целыми частями

Наталія Медведєва
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война мобилизация михаил подоляк
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