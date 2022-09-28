У мобилизованных россиян нет жетонов, чтобы их невозможно было идентифицировать – Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что мобилизованным россиянам не выдают жетоны военнослужащих. Об этом Подоляк написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Советник главы ОП написал, что мобилизованных в России не экипируют, не обучают, не подготавливают, а сразу отправляют в места активных боевых действий.

"У мобилизованных нет жетонов, чтобы их невозможно было идентифицировать", – написал Подоляк.

Он назвал этот процесс "мобилизацией по-русски".

"Путин планирует смертельно воевать силами стариков и офисного планктона", – резюмировал советник главы ОП.

СПРАВКА. Жетон военнослужащего – личный знак с номером, позволяющий идентифицировать военнослужащего, в частности, быстро опознавать убитых и раненых в боевых условиях.

21 сентября власти России объявили о мобилизации. В разных городах РФ прошли протесты, митингующих разгоняли силовики с дубинками.

22 сентября на границе России с Грузией образовались многокилометровые очереди из автомобилей.

В Дагестане начались протесты.

В Литве предложили ввести чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Россией.

26 сентябре в Иркутской области расстреляли начальника военкомата.

Читайте также: Подоляк: Мобилизованные россияне будут сдаваться в плен целыми частями

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.