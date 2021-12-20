У полиции осталось две версии смерти депутата Полякова. Обе связаны с накротиками

У полиции осталось две версии смерти Антона Полякова – внефракционного депутата, экс-члена фракции Слуги народа. Обе версии связаны с наркотиками, сообщил в интервью РБК-Украина глава полиции Киева Иван Выговский.

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"Досудебное расследование продолжается, версии у нас остается две – самостоятельное или принудительное попадание наркотического вещества в организм", – сказал он.

Глава полиции Киева отказался оценивать слова нардепа Анны Скороход, которая состояла с Поляковым в отношениях и заявила о якобы его убийстве.

Он также отметил, что помощник Скороход Руслан Джамбулатов, который виделся с Поляковым перед его смертью, имеет статус свидетеля, а подозрений пока никому не предъявляли.

По словам Выговского, по делу готовы некоторые из примерно 20 экспертиз, установлен весь круг, с кем депутат общался, разложена хронология дня его смерти, проводится много технических мероприятий.

Кроме того, правоохранители общаются с причастными и свидетелями, а также контактировали с Временной следственной комиссией Верховной Рады, которая занимается делом, отметил топ-полицейский столицы.

Также следствие планирует привлекать международных экспертов, в том числе для экспертиз с мобильными телефонами. Выговский не стал раскрывать информацию из телефона самого Полякова, поскольку сейчас это, по его словам, может навредить следствию.

Поляков умер в ночь на 8 октября в Киеве. Нардепу стало плохо в такси, его пытались реанимировать врачи скорой помощи, но констатировали смерть. Полиция называла версиями смерти Полякова отравление или болезнь.

10 октября стало известно, что в крови погибшего был обнаружен метадон.

Таксист, в машине которого ехал в ночь смерти Поляков, изменил показания. Депутат не был его случайным пассажиром, заявили в МВД.

После смерти нардепа стало известно, что они со Скороход жили вместе. Нардеп заявила, что Поляков был убит. По ее словам, он никогда не употреблял наркотики, а на его шее якобы были следы от удушения. В МВД категорически опровергают удушение.

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Марк Сировой

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