UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У полиции осталось две версии смерти депутата Полякова. Обе связаны с накротиками

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2021, 10:35
У полиции осталось две версии смерти депутата Полякова. Обе связаны с накротиками - Фото
Антон Поляков (фото - Антон Поляков, Facebook)

У полиции осталось две версии смерти Антона Полякова – внефракционного депутата, экс-члена фракции Слуги народа. Обе версии связаны с наркотиками, сообщил в интервью РБК-Украина глава полиции Киева Иван Выговский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Досудебное расследование продолжается, версии у нас остается две – самостоятельное или принудительное попадание наркотического вещества в организм", – сказал он.

Глава полиции Киева отказался оценивать слова нардепа Анны Скороход, которая состояла с Поляковым в отношениях и заявила о якобы его убийстве.

Он также отметил, что помощник Скороход Руслан Джамбулатов, который виделся с Поляковым перед его смертью, имеет статус свидетеля, а подозрений пока никому не предъявляли.

По словам Выговского, по делу готовы некоторые из примерно 20 экспертиз, установлен весь круг, с кем депутат общался, разложена хронология дня его смерти, проводится много технических мероприятий.

Кроме того, правоохранители общаются с причастными и свидетелями, а также контактировали с Временной следственной комиссией Верховной Рады, которая занимается делом, отметил топ-полицейский столицы.

Также следствие планирует привлекать международных экспертов, в том числе для экспертиз с мобильными телефонами. Выговский не стал раскрывать информацию из телефона самого Полякова, поскольку сейчас это, по его словам, может навредить следствию.

  • Поляков умер в ночь на 8 октября в Киеве. Нардепу стало плохо в такси, его пытались реанимировать врачи скорой помощи, но констатировали смерть. Полиция называла версиями смерти Полякова отравление или болезнь.
  • 10 октября стало известно, что в крови погибшего был обнаружен метадон
  • Таксист, в машине которого ехал в ночь смерти Поляков, изменил показания. Депутат не был его случайным пассажиром, заявили в МВД.
  • После смерти нардепа стало известно, что они со Скороход жили вместе. Нардеп заявила, что Поляков был убит. По ее словам, он никогда не употреблял наркотики, а на его шее якобы были следы от удушения. В МВД категорически опровергают удушение.

Смотрите также: Появилось видео последних минут жизни нардепа Полякова

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
антон поляков иван выговский смерть метадон Анна Скороход руслан джамбулатов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 