В Раде создали комиссию по расследованию смерти нардепа Полякова
Верховная Рада проголосовала за создание временной следственной комиссии для расследования смерти народного депутата Антона Полякова. "За" проголосовали 322 нардепа, трансляция велась на канале Рады.
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За проект постановления о создании ВСК по вопросам расследования смерти Полякова в большинстве проголосовали все группы и фракции.
Инициатор создания ВСК – народный депутат группы За будущее Анна Скороход, с которой Поляков был в отношениях.
В пояснительной записке к постановлению сказано, что Поляков "был жестоко убит", а рассмотрение дела "по непонятным причинам затягивается", правоохранительные органы "не осуществляют необходимый комплекс следственных действий для обеспечения полного и всестороннего рассмотрения дела", а позиция Министерства внутренних дел "не соответствует действительности и материалам дела, ничем не подтверждается и порочит имя" покойного нардепа.
В связи с резонансом дела Скороход призвала создать ВСК, чтобы "разобраться и выяснить все причины и обстоятельства убийства".
Перед голосованием комитет Рады по вопросам регламента рекомендовал не избирать председателем ВСК Анну Скороход из-за конфликта интересов.
- Поляков умер в ночь на 8 октября в Днепровском районе Киева. Нардепу стало плохо в такси, его пытались реанимировать врачи скорой помощи, но констатировали смерть.
- Полиция озвучила версии и обстоятельства смерти депутата Полякова – отравление или болезнь.
- 10 октября стало известно, что в крови погибшего был обнаружен метадон. Позже в МВД уточнили, что это был "уличный метадон" – смесь метадона с димедролом, которую он не мог купить в аптеке.
- Таксист, в машине которого ехал в ночь смерти Поляков, изменил показания. Депутат не был его случайным пассажиром, заявили в МВД.
- После смерти нардепа стало известно, что они со Скороход жили вместе. Нардеп заявила, что Поляков был убит. По ее словам, он никогда не употреблял наркотики, а на его шее якобы были следы от удушения. В МВД категорически опровергают удушение.
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