У Путина признали: Украина полностью потеряна для России как партнер и союзник

После оккупации Крыма и на восьмой год войны, которую Россия ведет на Донбассе, у президента РФ Владимира Путина признали, что Украина полностью потеряна для них как партнер и союзник. Об этом заявил в интервью российскому телеканалу спикер Путина Дмитрий Песков.

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"Потеряна ли сейчас Украина как партнер, союзник и так далее? На данном этапе да, полностью", – сказал Песков и заявил о враждебности украинских властей по отношению к России.

Спикер Путина добавил, что власти Украины совершают "конкретные действия по обрубанию всех концов, которые имеют хоть какое-то отношение к России".

"Просто обрубаются – от капилляров до центральных артерий наших двусторонних отношений, точнее, они уже были обрублены. Поэтому отношений как таковых нет", – заявил он.

Россия оккупировала украинский Крым и начала войну на Донбассе в 2014 году.

3 декабря 2021-го глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что сейчас количество российских войск, которые могут быть задействованы в эскалации, оценивается в 94 300 человек. Позднее он отметил – если "тренд" продолжится, скоро их количество может возрасти до 175 000.

В Киеве проверяют бомбоубежища и проведут учения с сиренами на фоне информации о возможном полномасштабном вторжении России.

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Наталия Медведева

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