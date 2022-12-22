У республиканцев заявили: Поражение РФ и Путина в Украине — интерес нацбезопасности США

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм после выступления президента Владимира Зеленского в Конгрессе США заявил, что победа Украины в войне — это победа США. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, Зеленский произнес одну из самых вдохновляющих речей, которые он когда-либо слышал. Он отметил, что украинский президент дал понять, что Украина "жива и здорова" после 10 месяцев большой войны и полна решимости не сдаваться России и диктатору Владимиру Путину.

"В интересах национальной безопасности Америки, чтобы путинская Россия потерпела поражение в Украине. Прощение и забвение всех военных преступлений, совершенных Россией в Украине, разрушает верховенство закона в том виде, в каком мы его знаем, а разрешение Путину успешно захватить территорию суверенного соседа разрушает мировой порядок в том виде, в каком мы его знаем", — заявил Грэм.

Сенатор подчеркнул, что Украина не просит США вести войну за нее, а лишь призывает предоставить вооружения и финансовую помощь, чтобы продолжать бороться.

"Я горжусь тем, что поддерживаю Украину. Победа Украины — это наша победа" — написал он.

Анализ LIGA.net по визиту Зеленского в США и встрече с Байденом можно почитать здесь.

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Дмитро Гриниченко

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