У республиканцев заявили: Поражение РФ и Путина в Украине — интерес нацбезопасности США
Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм после выступления президента Владимира Зеленского в Конгрессе США заявил, что победа Украины в войне — это победа США. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, Зеленский произнес одну из самых вдохновляющих речей, которые он когда-либо слышал. Он отметил, что украинский президент дал понять, что Украина "жива и здорова" после 10 месяцев большой войны и полна решимости не сдаваться России и диктатору Владимиру Путину.
"В интересах национальной безопасности Америки, чтобы путинская Россия потерпела поражение в Украине. Прощение и забвение всех военных преступлений, совершенных Россией в Украине, разрушает верховенство закона в том виде, в каком мы его знаем, а разрешение Путину успешно захватить территорию суверенного соседа разрушает мировой порядок в том виде, в каком мы его знаем", — заявил Грэм.
Сенатор подчеркнул, что Украина не просит США вести войну за нее, а лишь призывает предоставить вооружения и финансовую помощь, чтобы продолжать бороться.
"Я горжусь тем, что поддерживаю Украину. Победа Украины — это наша победа" — написал он.
Анализ LIGA.net по визиту Зеленского в США и встрече с Байденом можно почитать здесь.
- Зеленский передал президенту США Джо Байдену награду от бойца ВСУ из Бахмута и отвезет ответный подарок. Байден считает, что Зеленский продемонстрировал последовательность и настойчивость в отстаивании интересов своей страны, и тем убедил его, что Америка должна помогать Украине всем, чем только можно.
- Украине пришлось долго добиваться поставок передовых западных вооружений, потому что никто из членов НАТО не хотел и не хочет воевать с Россией, заявил Байден. Зеленский доволен результатом визита в США. Встреча с Байденом была искренней.
- "Самое главное — победить россиян". Как в Конгрессе реагировали на выступление Зеленского.
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