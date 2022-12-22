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У республиканцев заявили: Поражение РФ и Путина в Украине — интерес нацбезопасности США

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2022, 12:21
У республиканцев заявили: Поражение РФ и Путина в Украине — интерес нацбезопасности США - Фото
Линдси Грэм (Фото: EPA)

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм после выступления президента Владимира Зеленского в Конгрессе США заявил, что победа Украины в войне — это победа США. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, Зеленский произнес одну из самых вдохновляющих речей, которые он когда-либо слышал. Он отметил, что украинский президент дал понять, что Украина "жива и здорова" после 10 месяцев большой войны и полна решимости не сдаваться России и диктатору Владимиру Путину.

"В интересах национальной безопасности Америки, чтобы путинская Россия потерпела поражение в Украине. Прощение и забвение всех военных преступлений, совершенных Россией в Украине, разрушает верховенство закона в том виде, в каком мы его знаем, а разрешение Путину успешно захватить территорию суверенного соседа разрушает мировой порядок в том виде, в каком мы его знаем", — заявил Грэм.

Сенатор подчеркнул, что Украина не просит США вести войну за нее, а лишь призывает предоставить вооружения и финансовую помощь, чтобы продолжать бороться. 

"Я горжусь тем, что поддерживаю Украину. Победа Украины — это наша победа" — написал он.

Анализ LIGA.net по визиту Зеленского в США и встрече с Байденом можно почитать здесь

Смотрите также: Историческая речь Зеленского в Конгрессе США — полный текст и видео выступления

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война конгресс сша республиканская партия военная помощь линдси грэм
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