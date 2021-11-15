У Саакашвили началась кровавая рвота – Денисова
У гражданина Украины, третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, который 1 октября объявил голодовку в связи с арестом в Тбилиси, началась кровавая рвота. Об этом сообщила в Telegram уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Людмила Денисова.
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По ее словам, член консилиума врачей Нино Шарашенидзе сообщила грузинским властям о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога к медосмотру Саакашвили в связи с тем, что у него началась кровавая рвота.
По информации Денисовой, консилиум врачей уже второй день не имеет доступа к Саакашвили для проведения соответствующих процедур.
Омбудсмен надеется завтра встретиться с Саакашвили, но пока не получила от Минюста Грузии ни разрешения на эту встречу, ни отказа.
- 1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию, где не был восемь лет. В тот же день его задержали в Тбилиси: 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы – политика признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.
- Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют. Зеленский заявил, что Украина будет работать на всех уровнях, чтобы вернуть Саакашвили, имеющего украинское гражданство.
- 6 ноября в Грузии началась акция в поддержку Саакашвили. Демонстранты требуют у властей перевести его в частную клинику.
- 9 ноября Саакашвили на вертолете перевезли в тюремную больницу, несмотря на его возражения. МИД Украины выразил разочарование и отправил официальную ноту по этому поводу.
- 11 ноября власти Грузии показали видео, как Саакашвили доставили в тюремную больницу. На кадрах его несут за руки и за ноги. Омбудсмен Людмила Денисова и депутат от Слуги народа Елизавета Ясько назвали это пытками.
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