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У Саакашвили началась кровавая рвота – Денисова

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2021, 22:38
У Саакашвили началась кровавая рвота – Денисова - Фото
Михаил Саакашвили (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

У гражданина Украины, третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, который 1 октября объявил голодовку в связи с арестом в Тбилиси, началась кровавая рвота. Об этом сообщила в Telegram уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Людмила Денисова.

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По ее словам, член консилиума врачей Нино Шарашенидзе сообщила грузинским властям о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога к медосмотру Саакашвили в связи с тем, что у него началась кровавая рвота.

По информации Денисовой, консилиум врачей уже второй день не имеет доступа к Саакашвили для проведения соответствующих процедур.

Омбудсмен надеется завтра встретиться с Саакашвили, но пока не получила от Минюста Грузии ни разрешения на эту встречу, ни отказа. 

У Саакашвили началась кровавая рвота – Денисова

Читайте также: Премьер Грузии отказал Зеленскому в доступе украинских врачей к Саакашвили

Наталия Медведева
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Михеил Саакашвили
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