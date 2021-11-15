У Саакашвили началась кровавая рвота – Денисова

У гражданина Украины, третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, который 1 октября объявил голодовку в связи с арестом в Тбилиси, началась кровавая рвота. Об этом сообщила в Telegram уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Людмила Денисова.

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По ее словам, член консилиума врачей Нино Шарашенидзе сообщила грузинским властям о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога к медосмотру Саакашвили в связи с тем, что у него началась кровавая рвота.

По информации Денисовой, консилиум врачей уже второй день не имеет доступа к Саакашвили для проведения соответствующих процедур.

Омбудсмен надеется завтра встретиться с Саакашвили, но пока не получила от Минюста Грузии ни разрешения на эту встречу, ни отказа.

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Наталия Медведева

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