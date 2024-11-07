У Трампа заявили, что он принял приглашение Байдена в Белый дом
В избирательной кампании Дональда Трампа сообщили, что тот принял приглашение президента Джо Байдена встретиться в Белом доме, чтобы обсудить переходный период. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Дата такой встречи еще не объявлена.
Директор по коммуникациям Трампа Стивен Ченг заявил, что мероприятие "пройдет в ближайшее время".
По словам коммуникационщика, Трамп "очень высоко оценил" поздравительный звонок Байдена 6 ноября.
В тот же день Трампа с победой поздравила действующий вице-президент США, кандидат от демократов Камала Харрис.
- 6 ноября Трамп объявил о победе на выборах президента США. Он пообещал, что новый термин будет "настоящей золотой эпохой" для страны.
- 7 ноября президент Зеленский сообщил о "прекрасном телефонном разговоре" с Трампом.
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