У Трампа заявили, что он принял приглашение Байдена в Белый дом

Республиканец "очень высоко оценил" телефонный звонок от американского лидера

Дональд Трамп (Фото: Белый дом)

В избирательной кампании Дональда Трампа сообщили, что тот принял приглашение президента Джо Байдена встретиться в Белом доме, чтобы обсудить переходный период. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Дата такой встречи еще не объявлена.

Директор по коммуникациям Трампа Стивен Ченг заявил, что мероприятие "пройдет в ближайшее время".

По словам коммуникационщика, Трамп "очень высоко оценил" поздравительный звонок Байдена 6 ноября.

В тот же день Трампа с победой поздравила действующий вице-президент США, кандидат от демократов Камала Харрис.