У Трампа заявили, що він прийняв запрошення Байдена до Білого дому
У виборчій кампанії Дональда Трампа повідомили, що той прийняв запрошення президента Джо Байдена зустрітися у Білому домі, аби обговорити перехідний період. Про це повідомляє агенція Associated Press.
Дата такої зустрічі ще не оголошена.
Директор із комунікацій Трампа Стівен Ченг заявив, що захід "відбудеться найближчим часом".
За словами комунікаційника, Трамп "дуже високо оцінив" вітальний дзвінок Байдена 6 листопада.
Того ж дня Трампа з перемогою привітала чинна віцепрезидентка США, кандидатка від демократів Камала Гарріс.
- 6 листопада Трамп оголосив про перемогу на виборах президента США. Він пообіцяв, що новий термін буде "справжньою золотою епохою" для країни.
- 7 листопада президент Зеленський повідомив про "чудову телефонну розмову" з Трампом.
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