У Трампа заявили, що він прийняв запрошення Байдена до Білого дому

Республіканець "дуже високо оцінив" телефонний дзвінок від американського лідера

Дональд Трамп (Фото: Білий дім)

У виборчій кампанії Дональда Трампа повідомили, що той прийняв запрошення президента Джо Байдена зустрітися у Білому домі, аби обговорити перехідний період. Про це повідомляє агенція Associated Press.

Дата такої зустрічі ще не оголошена.

Директор із комунікацій Трампа Стівен Ченг заявив, що захід "відбудеться найближчим часом".

За словами комунікаційника, Трамп "дуже високо оцінив" вітальний дзвінок Байдена 6 листопада.

Того ж дня Трампа з перемогою привітала чинна віцепрезидентка США, кандидатка від демократів Камала Гарріс.