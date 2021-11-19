У участников операции по ЧВК Вагнера забрали документы прикрытия. Они под прицелом – Бурба
Всех участников операции по ЧВК Вагнера уволили и забрали у них документы прикрытия. Теперь они все в опасности. Об этом сказал бывший руководитель Главного управления разведки Василий Бурба в интервью Савику Шустеру, которое показали в эфире программы Свобода слова.
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"Их всех уволили. Не просто уволили с должностей, уволили из рядов Вооруженных сил. И забрали документы прикрытия. Это опасность. Они под прямым прицелом российских спецслужб, которые нагло действуют, взрывают", – рассказал Бурба.
Экс-руководитель военной разведки считает, что о его коллегах необходимо позаботиться.
"Мы должны болеть за них. Это золотой генофонд", – заявил Бурба.
Он сообщил, что людей, которые работали с ним, не охраняют, им угрожает опасность со стороны российских спецслужб.
"Нет системы безопасности в государстве, нет системы охраны для тех, кто проводит мероприятия… Потому что уничтожая нас, они не просто нас убивают, они показывают другим разведчикам: "Что с вами может случиться, если вы будете работать против России". Вот это важно. Если ТСК называет для всех по телевидению фамилии их, этих разведчиков, а эти разведчики садятся в свой личный автомобиль без документов прикрытия… Мы вредим сами себе. Мы воюем сами против себя. Мы уничтожаем сами себя", – сказал Бурба.
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