У Зеленского просят партии открыть списки на выборах в Раду

Руслан Стефанчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский считает, что досрочные выборы в Верховную Раду должны состояться по открытым спискам. А раз уж не вышло принять такой закон, то пусть хотя бы партии сами ознакомят избирателей со списками. Об этом заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, говорится на сайте главы государства.

"Это европейская практика и это дает возможность гражданам, которые выбирают будущий парламент, более четко и детально ознакомиться с теми людьми, которые идут в партиях. И дать кредит доверия именно тем, кто, по их мнению, сможет наиболее адекватно представить их в законодательном органе", - заявил он.

Стефанчук сказал, что во время встречи Зеленского 21 мая с фракциями и спикером парламента Андреем Парубием ему сказали, что пока нет возможности "быстро и качественно" принять открытые избирательные списки и потому они выбрали "меньшее зло".

20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду и 21 мая подписал указ о досрочных выборах. Созванное по его просьбе заседание Рады 22 мая закончилось демаршем: идею Зеленского об отмене мажоритарки и снижении проходного барьера до 3% даже не включили в повестку. У президента отреагировали на это крылатым выражением. 23 мая в Верховный суд поступили два иска об обжаловании роспуска Рады и сегодня, 24 мая, - третий.