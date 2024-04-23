Убийство полицейского. У подозреваемых военных было 100 гранат и 25 000 патронов

Мужчины оставили гранаты и патроны в водоеме, а планировали довезти это все до своего дома в Винницкой области, сообщил представитель прокуратуры

Фото: Винницкий городской суд

У подозреваемых в убийстве полицейского военнослужащих, по предварительным данным, было около сотни гранат и 25 000 патронов. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона Алексей Рыхлюк.

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По его словам, во время судебного заседания 22 апреля подозреваемые "по сути признали свою вину" и рассказали некоторые "важные моменты".

Он отметил, что военные сообщили об "определенном количестве" боеприпасов в водоеме, поэтому взрывотехники и водолазы проверили место. Найдено около 100 гранат и 100 запалов к ним, а также около 25 000 патронов к стрелковому оружию калибра 5,45 мм.

Рыхлюк подчеркнул, что это предварительная информация, так как следователи еще производят осмотр места происшествия и описание имущества.

Подозреваемые сказали, что везли боеприпасы в свой дом на территории Винницкой области. Цель пока неизвестна – это устанавливается следствием.

Комментируя распространенную в некоторых пабликах информацию о том, что военные якобы причастны и к перевозке наркотиков, представитель прокуратуры сказал, что следствием не установлены такие данные.

В ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области выстрелом из пистолета был убит сотрудник полиции. Еще один получил ранение. Погибшим оказался 20-летний патрульный Максим Зарецкий.

Вечером 20 апреля в Винницкой области было найдено авто подозреваемых, на месте также обнаружены боеприпасы.

В сети сначала распространялась информация о вероятной принадлежности к 28 ОМБр двух мужчин, убивших полицейского в Винницкой области, но в бригаде опровергли это. Силы обороны юга заявили, что эти лица уже больше года не принадлежат к 28 ОМБр. Позже Сухопутные войска подтвердили, что на распространенных кадрах их военные, но бригаду не уточнили.

21 апреля двух военных задержали, а 22 апреля им сообщили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских. ГБР также расследует факт дезертирства.

22 апреля обоих военных арестовали без права на залог.

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