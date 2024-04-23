Вбивство поліціянта. У підозрюваних військових було 100 гранат і 25 000 набоїв

Чоловіки залишили гранати і набої у водоймі, а планували довезти це все до свого будинку у Вінницькій області, повідомив представник прокуратури

Фото: Вінницький міський суд

У підозрюваних у вбивстві поліціянта військовослужбовців, за попередніми даними, було близько сотні гранат і 25 000 набоїв. Про це в ефірі КИЇВ24 розповів керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Олексій Рихлюк.

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За його словами, під час судового засідання 22 квітня підозрювані "по суті визнали свою вину" і розповіли деякі "важливі моменти".

Він зазначив, що військові повідомили про "певну кількість" боєприпасів у водоймі, тож вибухотехніки і водолази перевірили місце. Наразі було знайдено близько 100 гранат і 100 запалів до них, а також близько 25 000 набоїв до стрілецької зброї калібру 5,45 мм.

Рихлюк наголосив, що це попередня інформація, адже слідчі ще проводять огляд місця події і опис майна.

Підозрювані сказали, що везли боєприпаси до свого будинку на території Вінницької області. Мета наразі невідома – це встановлюється слідством.

Коментуючи поширену у деяких пабліках інформацію про те, що військові нібито причетні і до перевезення наркотиків, представник прокуратури сказав, що слідством не встановлено таких даних.

В ніч проти 20 квітня в Гайсинському районі Вінницької області пострілом із пістолета вбили працівника поліції. Ще один зазнав поранення. Загиблим виявився 20-річний патрульний Максим Зарецький.

Ввечері 20 квітня у Вінницькій області було знайдено авто підозрюваних, на місці також виявили боєприпаси.

У мережі спочатку поширювалася інформація про ймовірну належність до 28 ОМБр двох чоловіків, які вбили поліціянта на Вінниччині, але у бригаді спростували це. Сили оборони півдня завили, що ці особи вже понад рік не належать до 28 ОМБр. Пізніше Сухопутні війська підтвердили, що на поширених кадрах — їхні військові, але бригаду не уточнили.

21 квітня двох військових затримали, а 22 квітня їм повідомили про підозру у вбивстві та замаху на життя поліціянтів. ДБР також розслідує факт дезертирства.

22 квітня обох військових заарештували без права на заставу.

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