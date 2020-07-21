Убийство Шеремета. В ООН призвали обеспечить беспристрастное расследование

В ООН отметили, что стандарты по правам человека требуют, чтобы судебные слушания были публичными, если нет конкретной причины для закрытого суда

Организация Объединенных Наций призывает власть обеспечить беспристрастное расследование и справедливый судебный процесс по делу об убийстве известного журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

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"В связи с пандемией COVID-19 были введены ограничения на доступе в помещения судов. Однако, международные стандарты прав человека требуют, чтобы судебные заседания были открытыми, если нет особой причины для их закрытия. Мы призываем суд обеспечить доступ к заседаниям журналистам и всем заинтересованным представителям общественности, в том числе при помощи онлайн-трансляции заседаний", - говорится в заявлении.

Отмечается, что некоторые журналисты, освещающие судебный процесс сталкивались с угрозами или подвергались нападениям в присутствии полиции со стороны протестующих, поддерживающих подозреваемых на суде.

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Арина Толина

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