Удар по 128-й бригаде – следствие предполагает, что целью мог быть и опоздавший комбриг

Следствие предполагает, что целью ракетного удара РФ 3 ноября по 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде во время награждения мог быть, в том числе, и командир бригады, опоздавший на мероприятие по "случайному стечению обстоятельств". Об этом сообщила советница по коммуникациям Госбюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона. Комбриг отстранен на время расследования, собеседники в бригаде сообщали изданию hromadske, что он прибыл на мероприятие через две минуты после удара.

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"Следователи работают в круглосуточном режиме, чтобы выяснить все обстоятельства и установить правдивые факты, которые привели к трагедии. Из новых деталей могу сообщить, что на сегодняшний день у следствия есть предположение, что вероятной мишенью, в том числе, должен стать и комбриг, который не успел на построение по случайному стечению обстоятельств", – отметила она.

Советница напомнила, что Министерство обороны проводит внутреннее расследование, изучающее детали организации этого масштабного мероприятия с награждением вблизи линии фронта.

Министр обороны Рустем Умеров сообщил о результатах проверки: были проигнорированы правила маскировки, военных предупредили о дрон-разведчике оккупантов, не были приняты "никакие централизованные меры безопасности" во время ракетной опасности.

Сапьян рассказала, что служебное расследование дополнит материалы производства, расследуемого ГБР. Его начали по части 4 статьи 425 Уголовного кодекса: небрежное отношение военного должностного лица к службе.

"Расследование обстоятельств трагедии, которая забрала жизни, и привлечение к ответственности причастных сейчас является одной из приоритетных задач ГБР", – подытожила чиновница.

Командир 128 бригады – Дмитрий Лысюк. Издание hromadske со ссылкой на собеседников в бригаде утверждает, что он якобы опоздал на мероприятие и прибыл на построение через две минуты после удара россиян.

6 ноября Лысюка отстранили от должности на время проведения служебного расследования.

3 ноября 2023 года в Заречном Запорожской области оккупанты нанесли ракетный удар во время построения личного состава 128-й бригады, что привело к гибели и ранению военнослужащих.

5 ноября Закарпатская область объявила трехдневный траур из-за гибели военных бригады.

6 ноября в 128 бригаде официально подтвердили гибель 19 военнослужащих. Отмечали, что россияне избивали "Искандером".

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