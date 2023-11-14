Удар по 128-й бригаді – слідство припускає, що ціллю міг бути й комбриг, який запізнився

Слідство припускає, що ціллю ракетного удару РФ 3 листопада по 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді під час нагородження міг бути зокрема й командир бригади, який запізнився на захід за "випадковим збігом обставин". Про це повідомила радниця з комунікацій Держбюро розслідувань Тетяна Сапьян в етері телемаратону. Комбрига відсторонено на час розслідування, співрозмовники у бригаді повідомляли виданню hromadske, що він прибув на захід через дві хвилини після удару.

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"Слідчі працюють у цілодобовому режимі аби з’ясувати усі обставини та встановити правдиві факти, що призвели до трагедії. 3 нових деталей можу повідомити, що на сьогодні у слідства є припущення, що ймовірною мішенню зокрема мав стати й комбриг, який не встиг на шикування за випадковим збігом обставин", – зауважила вона.

Радниця нагадала, що Міністерство оборони проводить внутрішнє розслідування, яке вивчає деталі організації цього масштабного заходу з нагородженням поблизу лінії фронту.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив про результати перевірки: були проігноровані правила маскування, військових попередили про дрон-розвідник окупантів, не було вжито "жодних централізованих безпекових заходів" під час ракетної небезпеки.

Сап'ян розповіла, що службове розслідування доповнить матеріали провадження, котре розслідує ДБР. Його розпочали за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу: недбале ставлення військової службової особи до служби.

"Розслідування обставин трагедії, яка забрала життя, та притягнення до відповідальності причетних наразі є одним із пріоритетних завдань ДБР",- підсумувала посадовиця.

Командир 128-ї бригади – Дмитро Лисюк. Видання hromadske з посиланням на співрозмовників у бригаді стверджує, що він нібито запізнився на захід і прибув на шикування через дві хвилини після удару росіян.

6 листопада Лисюка відсторонили від посади на час проведення службового розслідування.

3 листопада 2023 року в Зарічному Запорізької області окупанти завдали ракетного удару під час шикування особового складу 128-ї бригади, що призвело до загибелі та поранення військовослужбовців.

5 листопада Закарпатська область оголосила триденну жалобу через гибель військових бригади.

6 листопада у 128-й бригаді офіційно підтвердили загибель 19 військовослужбовців. Зазначили, що росіяни били "Іскандером".

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