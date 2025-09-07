Удары РФ по Украине свидетельствуют, что Путин верит в свою безнаказанность – Стармер

Кир Стармер (Фото: TOLGA AKMEN / EPA)

Российские удары по Украине свидетельствуют о том, что диктатор Владимир Путин "верит, что может действовать безнаказанно", заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, реагируя на массированную атаку РФ в ночь на 7 сентября.

"Я поражен последним жестоким ночным нападением на Киев и другие города Украины, в результате которого погибли гражданские лица и была повреждена инфраструктура. Впервые было повреждено сердце гражданского правительства Украины (Здание Кабинета министров. – Ред.). Эти коварные удары свидетельствуют о том, что Путин верит, что может действовать безнаказанно. Он не настроен серьезно на мир", – рассказал политик.

По его словам, сейчас, как никогда ранее, партнеры должны твердо поддерживать Украину и ее суверенитет.

Тем временем американский президент Дональд Трамп сообщил, что готов перейти ко "второму этапу" санкций против России за ее войну против Украины.

Это произошло на фоне заявления министра финансов США Скотта Бессента об обсуждении Штатами и Европейским союзом того, что они могут совместно сделать в экономическом давлении на Москву. Чиновник рассказал, что если Штаты и ЕС вмешаются, то российская экономика "будет в полном коллапсе" – и это заставит диктатора Путина сесть за стол переговоров.