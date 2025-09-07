Удари РФ по Україні свідчать, що Путін вірить у свою безкарність – Стармер
Російські удари по Україні свідчать про те, що диктатор Володимир Путін "вірить, що може діяти безкарно", заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, реагуючи на масовану атаку РФ у ніч на 7 вересня.
"Я вражений останнім жорстоким нічним нападом на Київ та інші міста України, в результаті якого загинули цивільні особи та було пошкоджено інфраструктуру. Вперше було пошкоджено серце цивільного уряду України (Будівлю Кабінету міністрів. – Ред.). Ці підступні удари свідчать про те, що Путін вірить, що може діяти безкарно. Він не налаштований серйозно до миру", – розповів політик.
За його словами, зараз, як ніколи раніше, партнери повинні твердо підтримувати Україну та її суверенітет.
Тим часом американський президент Дональд Трамп повідомив, що готовий перейти до "другого етапу" санкцій проти Росії за її війну проти України.
Це відбулось на тлі заяви міністра фінансів США Скотта Бессента про обговорення Штатами та Європейським союзом того, що вони можуть спільно зробити в економічному тиску на Москву. Чиновник розповів, що якщо Штати і ЄС втрутяться, то російська економіка "буде в повному колапсі" – і це змусить диктатора Путіна сісти за стіл переговорів.
У ніч на неділю росіяни здійснили масовану атаку по Україні, через яку загинуло четверо людей, 44 отримали поранення. Президент Зеленський мав телефонну розмову з французьким колегою Макроном: політики скоординували спільні дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для "забезпечення належної відповіді".
Прем'єрка Свириденко, показавши наслідки удару окупантів по будівлі Кабміну, заявила, що уряд продовжить роботу попри російський терор, а партнерам час діяти щодо посилення української ППО та збільшення санкцій проти Москви. Керівник МЗС Сибіга обговорив із главою євродипломатії Каллас оборонні потреби України та новий пакет санкцій ЄС проти Росії.
