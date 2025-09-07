Удари РФ по Україні свідчать, що Путін вірить у свою безкарність – Стармер

Кір Стармер (Фото: TOLGA AKMEN / EPA)

Російські удари по Україні свідчать про те, що диктатор Володимир Путін "вірить, що може діяти безкарно", заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, реагуючи на масовану атаку РФ у ніч на 7 вересня.

"Я вражений останнім жорстоким нічним нападом на Київ та інші міста України, в результаті якого загинули цивільні особи та було пошкоджено інфраструктуру. Вперше було пошкоджено серце цивільного уряду України (Будівлю Кабінету міністрів. – Ред.). Ці підступні удари свідчать про те, що Путін вірить, що може діяти безкарно. Він не налаштований серйозно до миру", – розповів політик.

За його словами, зараз, як ніколи раніше, партнери повинні твердо підтримувати Україну та її суверенітет.

Тим часом американський президент Дональд Трамп повідомив, що готовий перейти до "другого етапу" санкцій проти Росії за її війну проти України.

Це відбулось на тлі заяви міністра фінансів США Скотта Бессента про обговорення Штатами та Європейським союзом того, що вони можуть спільно зробити в економічному тиску на Москву. Чиновник розповів, що якщо Штати і ЄС втрутяться, то російська економіка "буде в повному колапсі" – і це змусить диктатора Путіна сісти за стіл переговорів.