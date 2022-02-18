Угроза войны. Это не украинский кризис, а российский – глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что продолжающуюся эскалацию на украинско-российской границе следует рассматривать не как украинский, а как российский кризис. Об этом Бербок заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, передает CNN.

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Глава МИД Германии предупредила о новой войне, которая может начаться в центре Европы.

Бербок подчеркнула, что наращивание российских войск вблизи украинских границ представляет собой абсолютно неприемлемую угрозу для Украины и архитектуры мира в Европе.

По ее словам, эскалацию на украинско-российской границе следует рассматривать не как украинский, а как российский кризис.

Министр иностранных дел Германии отметила, что союзники обсуждают все варианты санкций против России в случае ее нападения на Украину, в том числе касающиеся газопровода Северный поток-2.

"Западные державы едины в подготовке беспрецедентных санкций против России, – заявила Бербок. – Мы, Германия, готовы заплатить за это высокую экономическую цену. Поэтому рассматриваются все варианты, в том числе Северный поток-2".

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Наталия Медведева

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