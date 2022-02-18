Угроза войны. Это не украинский кризис, а российский – глава МИД Германии
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что продолжающуюся эскалацию на украинско-российской границе следует рассматривать не как украинский, а как российский кризис. Об этом Бербок заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, передает CNN.
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Глава МИД Германии предупредила о новой войне, которая может начаться в центре Европы.
Бербок подчеркнула, что наращивание российских войск вблизи украинских границ представляет собой абсолютно неприемлемую угрозу для Украины и архитектуры мира в Европе.
По ее словам, эскалацию на украинско-российской границе следует рассматривать не как украинский, а как российский кризис.
Министр иностранных дел Германии отметила, что союзники обсуждают все варианты санкций против России в случае ее нападения на Украину, в том числе касающиеся газопровода Северный поток-2.
"Западные державы едины в подготовке беспрецедентных санкций против России, – заявила Бербок. – Мы, Германия, готовы заплатить за это высокую экономическую цену. Поэтому рассматриваются все варианты, в том числе Северный поток-2".
- LIGA.net ведет хронику об актуальных событиях в связи с российской агрессией и угрозой вторжения.
- В январе Запад отказал РФ на ее требование закрыть перед Украиной двери в НАТО.
- Некоторые западные СМИ возможной датой атаки РФ на Украину назвали 16 февраля, однако этого не произошло.
- Россия заявила, что начала отводить войска, однако президент Владимир Зеленский пока этого не видит. США заявили, что РФ наоборот увеличила количество войск у границ Украины.
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