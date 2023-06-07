Украина еще не начала контрнаступление. Когда начнется, все увидят – Данилов

Украина еще не начала запланированное контрнаступление, цель которого – отвоевать территории, оккупированные Россией. Когда оно начнется, это станет очевидным для всех. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии Reuters.

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Как отмечается, Данилов в комментарии для западных СМИ опроверг заявления российских официальных лиц о том, что контрнаступление Украины якобы уже началось.

"Все это неправда. Когда все это начнется, решат наши военные, – сказал секретарь СНБО. – Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, все это увидят".

Данилов отметил, что российские официальные лица ошибочно приняли локальные украинские наступательные действия на одном из участков фронта за начало более крупной операции.

5 июня заместитель министра обороны Маляр сообщила, что ВСУ переходят к наступательным действиям на некоторых направлениях, и это часть оборонной операции, которая продолжается с 24 февраля 2022 года. О "контрнаступлении" россияне активно вбрасывают, чтобы отвлечь внимание от поражения РФ под Бахмутом.

В районе Бахмута у ВСУ сейчас есть успех: есть продвижение по разным направлениям от 100 до 1700 метров.

В Минобороны объяснили, что вбросы России о якобы начале контрнаступления Сил обороны призваны создать нервозность и подорвать веру в успех.

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