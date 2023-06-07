UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина еще не начала контрнаступление. Когда начнется, все увидят – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 16:26
Украина еще не начала контрнаступление. Когда начнется, все увидят – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: ОП)

Украина еще не начала запланированное контрнаступление, цель которого – отвоевать территории, оккупированные Россией. Когда оно начнется, это станет очевидным для всех. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии Reuters.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как отмечается, Данилов в комментарии для западных СМИ опроверг заявления российских официальных лиц о том, что контрнаступление Украины якобы уже началось.

"Все это неправда. Когда все это начнется, решат наши военные, – сказал секретарь СНБО. – Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, все это увидят".

Данилов отметил, что российские официальные лица ошибочно приняли локальные украинские наступательные действия на одном из участков фронта за начало более крупной операции.

Читайте также: "Наступление начнется не в соцсетях": еще одно видео Минобороны о будущем контрнаступлении

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаАлексей Даниловконтрнаступление
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 