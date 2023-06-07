Україна ще не розпочала контрнаступ. Коли почнеться, всі побачать – Данілов

Україна ще не розпочала запланованого контрнаступу, мета якого – відвоювати території, окуповані Росією. Коли він розпочнеться, це стане очевидним для всіх. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у коментарі Reuters.

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Як зазначається, Данілов у коментарі для західних ЗМІ спростував заяви російських офіційних осіб про те, що контрнаступ України нібито вже розпочався.

"Все це неправда. Коли все це почнеться, вирішать наші військові, – сказав секретар РНБО. – Коли ми почнемо контрнаступ, усі про це дізнаються, всі це побачать".

Данілов зазначив, що російські офіційні особи помилково сприйняли локальні українські наступальні дії на одній із ділянок фронту за початок більшої операції.

5 червня заступниця міністра оборони Маляр повідомила, що ЗСУ переходять до наступальних дій на деяких напрямках, і це є частиною оборонної операції, яка триває з 24 лютого 2022 року. Про "контрнаступ" росіяни активно вкидають, щоб відвернути увагу від поразки РФ під Бахмутом.

У районі Бахмута у ЗСУ зараз є успіх: є просування різними напрямками від 100 до 1700 метрів.

У Міноборони пояснили, що вкиди Росії про нібито початок контрнаступу Сил оборони покликані створити нервозність й підірвати віру в успіх.

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