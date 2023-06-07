RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Україна ще не розпочала контрнаступ. Коли почнеться, всі побачать – Данілов

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 16:26
Україна ще не розпочала контрнаступ. Коли почнеться, всі побачать – Данілов - Фото
Олексій Данілов (Фото: ОП)

Україна ще не розпочала запланованого контрнаступу, мета якого – відвоювати території, окуповані Росією. Коли він розпочнеться, це стане очевидним для всіх. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у коментарі Reuters.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Як зазначається, Данілов у коментарі для західних ЗМІ спростував заяви російських офіційних осіб про те, що контрнаступ України нібито вже розпочався.

"Все це неправда. Коли все це почнеться, вирішать наші військові, – сказав секретар РНБО. – Коли ми почнемо контрнаступ, усі про це дізнаються, всі це побачать".

Данілов зазначив, що російські офіційні особи помилково сприйняли локальні українські наступальні дії на одній із ділянок фронту за початок більшої операції.

Читайте також: "Наступ розпочнеться не в соцмережах": ще одне відео Міноборони про майбутній контрнаступ

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаолексій даніловконтрнаступ
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 