В Афганистане от 50 до 100 украинцев: Украина готова их эвакуировать – Кулеба

Украина готова начать процесс эвакуации граждан Украины из Афганистана, однако таких запросов от украинцев не поступало. По данным Министерства иностранных дел, в Афганистане таких от 50 до 100 человек. Об этом на брифинге сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"По нашей информации, сейчас в Афганистане перебывает от 50 до 100 украинцев. Мы уже начали отрабатывать возможные пути эвакуации из Афганистана. На данный момент граждане Украины не обращались в МИД с просьбой эвакуировать их из Афганистана", – сказал Кулеба.

Также министр призвал украинских граждан обращаться за помощью в посольство Украины в Таджикистане, которое также покрывает и Афганистан.

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Станислав Стороженко

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