В Афганистане от 50 до 100 украинцев: Украина готова их эвакуировать – Кулеба
Украина готова начать процесс эвакуации граждан Украины из Афганистана, однако таких запросов от украинцев не поступало. По данным Министерства иностранных дел, в Афганистане таких от 50 до 100 человек. Об этом на брифинге сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.
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"По нашей информации, сейчас в Афганистане перебывает от 50 до 100 украинцев. Мы уже начали отрабатывать возможные пути эвакуации из Афганистана. На данный момент граждане Украины не обращались в МИД с просьбой эвакуировать их из Афганистана", – сказал Кулеба.
Также министр призвал украинских граждан обращаться за помощью в посольство Украины в Таджикистане, которое также покрывает и Афганистан.
- В феврале 2020 года талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана, в ноябре процесс пошел. Вывод должен завершиться к концу августа-2021.
- 6 августа 2021-го Талибан захватил первую столицу провинции, спустя несколько дней число подконтрольных им столиц провинций перевалило за десять.
- 10 августа талибы получили контроль над дорогой, которая связывает Кабул с севером и западом страны, а 11-го в Кундузе на севере им сдался целый армейский корпус вместе с американским оружием и техникой.
- 12 августа талибы взяли Герат, а также захватили Кандагар. США и Британия направили войска для эвакуации посольств.
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