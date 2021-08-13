"Немедленно уезжайте". МИД опубликовал рекомендации для украинцев из-за боев в Афганистане

Украинцам не стоит находиться в Афганистане, где после начала вывода войск НАТО радикальные исламисты Талибана активизировали бои с правительственными войсками и захватывают крупные города. Соответствующий призыв опубликован в рекомендациях на сайте Министерства иностранных дел.

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В связи с обострением вооруженного конфликта в Афганистане МИД рекомендует гражданам Украины:

– воздержаться от поездок в эту страну до стабилизации ситуации

– немедленно покинуть Афганистан тем, кто там находится

В случае угрозы жизни или здоровью, в ситуациях, где нужно срочное консульское реагирование, МИД призывает обращаться по номерам:

+992 900006520 (посольство Украины в Таджикистане, отвечает и за Афганистан, электронный адрес – [email protected]);

+38 044 238 16 57 (круглосуточная горячая линия МИД, [email protected]).

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Марк Сировой

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