UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Немедленно уезжайте". МИД опубликовал рекомендации для украинцев из-за боев в Афганистане

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2021, 09:12
Война в Афганистане (фото - ЕРА)

Украинцам не стоит находиться в Афганистане, где после начала вывода войск НАТО радикальные исламисты Талибана активизировали бои с правительственными войсками и захватывают крупные города. Соответствующий призыв опубликован в рекомендациях на сайте Министерства иностранных дел.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В связи с обострением вооруженного конфликта в Афганистане МИД рекомендует гражданам Украины:

– воздержаться от поездок в эту страну до стабилизации ситуации

– немедленно покинуть Афганистан тем, кто там находится

В случае угрозы жизни или здоровью, в ситуациях, где нужно срочное консульское реагирование, МИД призывает обращаться по номерам:

+992 900006520 (посольство Украины в Таджикистане, отвечает и за Афганистан, электронный адрес – [email protected]);

+38 044 238 16 57 (круглосуточная горячая линия МИД, [email protected]).

Читайте также: "Черная дыра". Война поглощает Афганистан, и это угрожает всему миру

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война МИД рекомендации украинцы афганистан талибан
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 