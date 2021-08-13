"Немедленно уезжайте". МИД опубликовал рекомендации для украинцев из-за боев в Афганистане
Украинцам не стоит находиться в Афганистане, где после начала вывода войск НАТО радикальные исламисты Талибана активизировали бои с правительственными войсками и захватывают крупные города. Соответствующий призыв опубликован в рекомендациях на сайте Министерства иностранных дел.
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В связи с обострением вооруженного конфликта в Афганистане МИД рекомендует гражданам Украины:
– воздержаться от поездок в эту страну до стабилизации ситуации
– немедленно покинуть Афганистан тем, кто там находится
В случае угрозы жизни или здоровью, в ситуациях, где нужно срочное консульское реагирование, МИД призывает обращаться по номерам:
+992 900006520 (посольство Украины в Таджикистане, отвечает и за Афганистан, электронный адрес – [email protected]);
+38 044 238 16 57 (круглосуточная горячая линия МИД, [email protected]).
- В феврале 2020 года талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана, в ноябре процесс пошел. Вывод должен завершиться к концу августа-2021.
- 6 августа 2021-го Талибан захватил первую столицу провинции, спустя несколько дней число подконтрольных им столиц провинций перевалило за десять.
- 10 августа талибы получили контроль над дорогой, которая связывает Кабул с севером и западом страны, а 11-го в Кундузе на севере им сдался целый армейский корпус вместе с американским оружием и техникой.
- 12 августа талибы взяли Герат, а также захватили Кандагар. США и Британия направили войска для эвакуации посольств.
- Президент США Джо Байден и Пентагон заявили, что афганцы должны "сами бороться за свое государство". Германия и ЕС поставили ультиматум Талибану: они прекратят финансовую поддержку Афганистана, если талибы захватят власть в стране и установят там шариатское право.
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