Украина и Дания проведут форум оборонных индустрий: акцент на производстве дронов – Кулеба

Глава МИД рассказал о договоренности с Данией о сотрудничестве между министерствами иностранных дел, обороны и стратегических отраслей промышленности

Ларс Лекке Расмуссен и Дмитрий Кулеба (Фото: скриншот с видео)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Дания совместно проведут форум оборонных индустрий с фокусом на производстве дронов. По словам главы МИД, у Дании есть серьезный потенциал в производстве этого типа вооружения. Об этом стало известно с совместной пресс-конференции Кулебы с министром иностранных дел Дании Ларсом Лекке Расмуссеном.

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Кулеба рассказал о договоренности между странами относительно сотрудничества между министерствами иностранных дел, обороны и стратегических отраслей промышленности.

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По данным министра, они организуют украино-датский форум оборонных индустрий, на котором будет акцентировано на развитии совместных проектов по производству дронов, учитывая "особые возможности Дании в этой сфере".

26 января министр иностранных дел Дании Расмуссен прибыл с визитом в Украину. Он сообщал, что "отдохнуть ночью ему не удалось", поскольку пришлось спускаться в укрытие во время воздушной тревоги.

На пресс-конференции по итогам 2023 года Зеленский заявил, что в 2024-м Украина будет увеличивать производство БпЛА: "Будут получать наши бригады отечественные дроны. Относительно производства – миллион дронов в следующем году мы произведем".

Глава Минцифры тогда заявил, что Украина способна изготовить запланированный 1 млн дронов в течение 2024 года, а может, и больше, если речь идет именно о FPV.

26 января министр иностранных дел Литвы Ландсбергис заявил о готовности Украины частично перенести производство дронов на территорию их страны. По его словам, страна рассматривает этот шаг как взаимовыгодное сотрудничество и подготовку западных соседей к возможным военным угрозам.

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