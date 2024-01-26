Україна та Данія проведуть форум оборонних індустрій: акцент на виробництві дронів – Кулеба

Очільник МЗС Кулеба розповів про домовленість з Данією щодо співпраці між міністерствами закордонних справ, оборони та стратегічних галузей промисловості

Ларс Льокке Расмуссен та Дмитро Кулеба (Фото: скриншот з відео)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна та Данія спільно проведуть форум оборонних індустрій з фокусом на виробництві дронів. За словами очільника МЗС, Данія має серйозний потенціал у виробництві цього типу озброєння. Про це стало відомо зі спільної пресконференції Кулеби з міністром закордонних справ Данії Ларсом Льокке Расмуссеном.

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Кулеба розповів про домовленість між країнами щодо співпраці між міністерствами закордонних справ, оборони та стратегічних галузей промисловості.

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За даними міністра, вони організують україно-данський форум оборонних індустрій, на якому буде акцентовано на розвитку спільних проєктів з виробництва дронів, враховуючи "особливі можливості Данії в цій сфері".

26 січня міністр закордонних справ Данії Расмуссен прибув з візитом до України. Він повідомляв, що "відпочити вночі йому не вдалося", оскільки довелося спускатися в укриття під час повітряної тривоги.

На пресконференції за підсумками 2023 року Зеленський заявив, що у 2024-му Україна буде збільшувати виробництво БпЛА: "Будуть отримувати наші бригади вітчизняні дрони. Щодо виробництва – мільйон дронів наступного року ми виробимо".

Очільник Мінцифри тоді заявив, що Україна спроможна виробити запланований 1 млн дронів протягом 2024 року, а може, й більше, якщо йдеться саме про FPV.

26 січня міністр закордонних справ Литви Ландсбергіс заявив про готовність України частково перенести виробництво дронів на територію їхньої країни. За його словами, країна розглядає цей крок як взаємовигідну співпрацю та підготовку західних сусідів до можливих військових загроз.

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