Украина начнет искать тела воинов УПА в Польше, а Варшава хочет изучить Херсон и Харьков

Из-за ситуации с безопасностью инициатива Польши пока что не может быть реализована Херсонской и Харьковской областях

Андрей Наджос (Фото: ZAXID.NET)

Украина начнет поисково-эксгумационные работы останков бойцов Украинской повстанческой армии (УПА) в Польше. Об этом сообщил заместитель министра культуры Андрей Наджос, передает RMF 24.

"Старт запланирован на 29 сентября. Речь идет о приблизительных датах. Польская сторона согласилась начать работы 30 сентября", – сказал он.

По предварительной информации, которая основана на исследованиях историков, в селе Юречкова Подкарпатского воеводства могут храниться останки около 20 воинов УПА. Украинская сторона сообщила польской, какой именно участок в лесу планируется исследовать.

"На нем стоит старый каменный крест. Это дает нам некоторые зацепки, хотя неизвестно, находится ли там массовое захоронение", – сказал Наджос.

По его словам, на первом этапе работ будет снят верхний слой почвы, может даже понадобиться вырубка деревьев, на что будет необходимо получить разрешение местных властей. Польша согласилась на эксгумационные работы в четырех локациях, но на самом деле их может быть больше.

В свою очередь Варшава попросила Киев о проведении поисково-эксгумационных работ в новых регионых – Харьковской и Херсонской областях, передает Укринформ. Наджос отметил, что был удивлен в позитивном смысле, когда министерство получило запрос.

"Польские граждане погибли в том числе от рук НКВД, красной армии и на территории этих городов. И то, что они озвучили не только Волынь, это интересно, поскольку они расширяют горизонт мышления. И это определенный шаг к деполитизации, поскольку мы говорим не только о Волыни, а они заботятся о каждом поляке, замученном, убитом НКВД, советской армией", – сказал заместитель министра культуры.

Но на данный момент ситуация с безопасностью не позволяет начать проведение работ в этих регионах. Однако Наджос подчеркнул, что локации были зафиксированы.