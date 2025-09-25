Україна почне шукати тіла воїнів УПА в Польщі, а Варшава хоче дослідити Херсон і Харків

Через ситуацію з безпекою ініціатива Польщі поки що не може бути реалізована у Херсонській і Харківській областях

Андрій Наджос (Фото: ZAXID.NET)

Україна розпочне пошуково-ексгумаційні роботи останків бійців Української повстанської армії (УПА) в Польщі. Про це повідомив заступник міністра культури Андрій Наджос, передає RMF 24.

"Старт заплановано на 29 вересня. Йдеться про приблизні дати. Польська сторона погодилася розпочати роботи 30 вересня", – сказав він.

За попередньою інформацією, яка ґрунтується на дослідженнях істориків, у селі Юречкова Підкарпатського воєводства можуть зберігатися рештки приблизно 20 воїнів УПА. Українська сторона повідомила польській, яку саме ділянку в лісі планують дослідити.

"На ньому стоїть старий кам'яний хрест. Це дає нам деякі зачіпки, хоча невідомо, чи є там масове поховання", – сказав Наджос.

За його словами, на першому етапі робіт буде знято верхній шар ґрунту, може навіть знадобитися вирубування дерев, на що буде необхідно отримати дозвіл місцевої влади. Польща погодилася на ексгумаційні роботи в чотирьох локаціях, але насправді їх може бути більше.

Своєю чергою Варшава попросила Київ про проведення пошуково-ексгумаційних робіт у нових регіонах – Харківській та Херсонській областях, передає Укрінформ. Наджос зазначив, що був здивований у позитивному сенсі, коли міністерство отримало запит.

"Польські громадяни загинули, зокрема, від рук НКВС, червоної армії та на території цих міст. І те, що вони озвучили не тільки Волинь, це цікаво, оскільки вони розширюють горизонт мислення. І це певний крок до деполітизації, оскільки ми говоримо не тільки про Волинь, а вони дбають про кожного поляка, закатованого, вбитого НКВС, радянською армією", – сказав заступник міністра культури.

Але наразі ситуація з безпекою не дає змоги розпочати проведення робіт у цих регіонах. Однак Наджос підкреслив, що локації було зафіксовано.