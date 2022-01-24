Украина отбросит любые решения, принятые за ее спиной и за ее счет – Кулеба

В случае принятия партнерами каких-либо решений об Украине без ее участия и за счет ее интересов они будут отброшены украинской властью. Об этом в эфире "Свободы слова на ICTV" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Если будут какие-либо договоренности об Украине за счет украинских интересов, эти договоренности будут отброшены Украиной, и партнеры об этом знают", – сказал Кулеба.

По его словам, на сегодняшний момент нет "индикаторов", что такие договоренности были приняты. Процесс построен таким образом, что Украина разговаривает с партнерами до их переговоров с РФ и после.

"Ну есть такая специфика российской дипломатии — не хотят они говорить с Украиной", – сказал министр. По его словам, ни Путин с Зеленским, ни Лавров с Кулебой не хотят разговаривать. "Поэтому мы, осознавая такую реальность, построили сетевую дипломатию, когда каждый делает то, что может, в отношениях с Россией, но координирует с нами до контакта с РФ и после свою позицию", – сказал Кулеба.

"Я безусловно не господь бог, не могу выдавать стопроцентных гарантий, но очень хочу четко зафиксировать: сейчас никаких договоренностей об Украине за спиной Украины нет. Если даже что-то такое появится, оно будет Киевом отброшено", – отметил министр.

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Вадим Ребрина

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