Украинские военные скоро начнут тренироваться на танках Abrams – Пентагон

Тренировки украинских военных на американских танках M1-A1 Abrams еще не начались, но начнутся "относительно скоро". Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель Минобороны США 4 апреля, передает CNN.

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"Обучение на Abrams еще не началось… Мы все еще работаем над закупкой оборудования, поэтому мы еще не начали обучение, но я ожидаю, что это произойдет относительно скоро", – сказал чиновник.

В общей сложности, по словам представителя Пентагона, США обучили более 7000 украинских военнослужащих с начала полномасштабного российского вторжения.

25 января Байден заявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams. Вместе с танками США поставят Украине восемь ремонтно-эвакуационных машин M88, а также топливо и оборудование.

США планировали отправить Украине основной боевой танк Abrams в его более совершенной конфигурации M1A2.

В конце февраля в Пентагоне говорили, что на передачу Украине танков Abrams может уйти больше года.

Потом в Белом доме заявили, что "есть некоторые изменения, которые можно внести в процесс, чтобы ускорить его".

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Наталія Медведєва

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