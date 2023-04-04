UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинские военные скоро начнут тренироваться на танках Abrams – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2023, 22:22
Украинские военные скоро начнут тренироваться на танках Abrams – Пентагон - Фото
Танк M1-A1 Abrams (Фото: flickr/nathaninsandiego)

Тренировки украинских военных на американских танках M1-A1 Abrams еще не начались, но начнутся "относительно скоро". Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель Минобороны США 4 апреля, передает CNN.

"Обучение на Abrams еще не началось… Мы все еще работаем над закупкой оборудования, поэтому мы еще не начали обучение, но я ожидаю, что это произойдет относительно скоро", – сказал чиновник.

В общей сложности, по словам представителя Пентагона, США обучили более 7000 украинских военнослужащих с начала полномасштабного российского вторжения.

  • 25 января Байден заявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams. Вместе с танками США поставят Украине восемь ремонтно-эвакуационных машин M88, а также топливо и оборудование. 
  • США планировали отправить Украине основной боевой танк Abrams в его более совершенной конфигурации M1A2.
  • В конце февраля в Пентагоне говорили, что на передачу Украине танков Abrams может уйти больше года.
  • Потом в Белом доме заявили, что "есть некоторые изменения, которые можно внести в процесс, чтобы ускорить его".

Читайте также: США решили передать Украине более старую версию Abrams, танки ожидаются к осени

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Abrams танк военная помощь война
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 