Украинский МИД призывает Индию и Пакистан к "сдержанности и дипломатическому диалогу"
Пакистан после индийской атаки (Фото: ЕРА/SOHAIL SHAHZAD)

Министерство иностранных дел призвало Индию и Пакистан к "сдержанности и дипломатическому диалогу" после того, как страны атаковали друг друга. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Важно избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию в Южно-Азиатском регионе, и работать над мирным разрешением споров", – говорится в сообщении.

МИД отметил, что Украина активно поддерживает все меры, направленные на восстановление мира и стабильности в регионе, а также выступает "за безотлагательное снятие напряженности".

Ведомство пообещало внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации и поддерживать международные инициативы и усилия по обеспечению мира и стабильности в Южной Азии.

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