Украинский МИД призывает Индию и Пакистан к "сдержанности и дипломатическому диалогу"
Министерство иностранных дел призвало Индию и Пакистан к "сдержанности и дипломатическому диалогу" после того, как страны атаковали друг друга. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства.
"Важно избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию в Южно-Азиатском регионе, и работать над мирным разрешением споров", – говорится в сообщении.
МИД отметил, что Украина активно поддерживает все меры, направленные на восстановление мира и стабильности в регионе, а также выступает "за безотлагательное снятие напряженности".
Ведомство пообещало внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации и поддерживать международные инициативы и усилия по обеспечению мира и стабильности в Южной Азии.
- Обострение в отношениях Пакистана и Индии произошло после нападения в Кашмире на группу туристов, в результате чего погибли 26 человек.
- Индия обвинила в нападении Пакистан и приняла ряд мер. В частности, перестала выдавать новые визы для граждан Пакистана и отменила ранее выданные.
- Министр обороны Пакистана отрицал причастность страны к атаке в Кашмире 22 апреля и призвал к международному расследованию нападения. Вместе с тем он считает, что военное вторжение Индии в Пакистан неизбежно.
- 5 мая Indian Express сообщал, что Индия привела в готовность боевую авиацию на границе с Пакистаном.
- Индия вечером 6 мая атаковала Пакистан в рамках операции "Синдур". Пакистан нанес ответный ракетный удар.