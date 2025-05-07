Украинский МИД призывает Индию и Пакистан к "сдержанности и дипломатическому диалогу"

Пакистан после индийской атаки (Фото: ЕРА/SOHAIL SHAHZAD)

Министерство иностранных дел призвало Индию и Пакистан к "сдержанности и дипломатическому диалогу" после того, как страны атаковали друг друга. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Важно избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию в Южно-Азиатском регионе, и работать над мирным разрешением споров", – говорится в сообщении.

МИД отметил, что Украина активно поддерживает все меры, направленные на восстановление мира и стабильности в регионе, а также выступает "за безотлагательное снятие напряженности".

Ведомство пообещало внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации и поддерживать международные инициативы и усилия по обеспечению мира и стабильности в Южной Азии.

Обострение в отношениях Пакистана и Индии произошло после нападения в Кашмире на группу туристов, в результате чего погибли 26 человек.

Индия обвинила в нападении Пакистан и приняла ряд мер. В частности, перестала выдавать новые визы для граждан Пакистана и отменила ранее выданные.

Министр обороны Пакистана отрицал причастность страны к атаке в Кашмире 22 апреля и призвал к международному расследованию нападения. Вместе с тем он считает, что военное вторжение Индии в Пакистан неизбежно.

5 мая Indian Express сообщал, что Индия привела в готовность боевую авиацию на границе с Пакистаном.

Индия вечером 6 мая атаковала Пакистан в рамках операции "Синдур". Пакистан нанес ответный ракетный удар.