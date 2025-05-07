Українське МЗС закликає Індію та Пакистан до "стриманості й дипломатичного діалогу"

Пакистан після індійської атаки (Фото: ЕРА/SOHAIL SHAHZAD)

Міністерство закордонних справ закликало Індію та Пакистан до "стриманості та дипломатичного діалогу" після того, як країни атакували одна одну. Відповідне повідомлення опублікувала пресслужба зовнішньополітичного відомства.

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"Важливо уникати дій, які можуть погіршити безпекову ситуацію в Південно-Азійському регіоні, та працювати над мирним вирішенням суперечок", – йдеться у дописі.

МЗС зазначило, що Україна активно підтримує всі заходи, спрямовані на відновлення миру та стабільності в регіоні, а також виступає "за невідкладне зняття напруженості".

Відомство пообіцяло уважно стежити за подальшим розвитком ситуації та підтримувати міжнародні ініціативи та зусилля, спрямовані на забезпечення миру та стабільності у Південній Азії.

Загострення у відносинах Пакистану та Індії сталося після нападу в Кашмірі на групу туристів, унаслідок чого загинули 26 людей.

Індія звинуватила в нападі Пакистан і вжила низку заходів. Зокрема, припинила видавати нові візи для громадян Пакистану та скасувала раніше видані.

Міністр оборони Пакистану заперечував причетність країни до атаки в Кашмірі 22 квітня і закликав до міжнародного розслідування нападу. Разом з тим він вважає, що військове вторгнення Індії до Пакистану є неминучим.

5 травня Indian Express повідомляв, що Індія привела в готовність бойову авіацію на кордоні з Пакистаном.

Індія увечері 6 травня атакувала Пакистан у рамках операції "Сіндур". Пакистан завдав ракетного удару у відповідь.