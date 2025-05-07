Українське МЗС закликає Індію та Пакистан до "стриманості й дипломатичного діалогу"
Пакистан після індійської атаки (Фото: ЕРА/SOHAIL SHAHZAD)

Міністерство закордонних справ закликало Індію та Пакистан до "стриманості та дипломатичного діалогу" після того, як країни атакували одна одну. Відповідне повідомлення опублікувала пресслужба зовнішньополітичного відомства.

"Важливо уникати дій, які можуть погіршити безпекову ситуацію в Південно-Азійському регіоні, та працювати над мирним вирішенням суперечок", – йдеться у дописі.

МЗС зазначило, що Україна активно підтримує всі заходи, спрямовані на відновлення миру та стабільності в регіоні, а також виступає "за невідкладне зняття напруженості".

Відомство пообіцяло уважно стежити за подальшим розвитком ситуації та підтримувати міжнародні ініціативи та зусилля, спрямовані на забезпечення миру та стабільності у Південній Азії.

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