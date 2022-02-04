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Украинский посол упрекнул главу МИД Израиля: говорит, тот "повторяет роспропаганду"

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2022, 13:22
Украинский посол упрекнул главу МИД Израиля: говорит, тот
Евгений Корнийчук (фото - LIGA.net)

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук упрекнул главу МИД Израиля Яира Лапида в российской трактовке войны на Донбассе и гибридной агрессии против Украины, игнорировании информации от союзников. Об этом сказано в Facebook посольства Украины в Израиле.

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"Меня глубоко потрясли недавние замечания господина Лапида относительно его видения "российско-украинского конфликта". Хочу напомнить господину министру, что это не конфликт – это война, которую Россия агрессивно и цинично ведет против Украины", – сказал посол.

Корнийчук напомнил Лапиду – война в центре Европы длится уже восемь лет. Дипломат обвинил министра в том, что он "повторяет риторику российской пропаганды и игнорирует тревожные месседжи своих сильнейших союзников" по угрозе нового вторжения России в Украину.

Посол подчеркнул, что полномасштабная война в Европе невыгодна Израилю – в этом случае он "останется лицом к лицу" с угрозой от ядерной программы Ирана.

Корнийчук предложил Лапиду поговорить по телефону не только с главой МИД России Сергеем Лавровым, но и с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Он считает, что это позволит "вместо использования российских клише увидеть реальную картину".

Дипломат предложил представителям власти Израиля посетить Киев.

Скриншот Facebook

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Яна Катасонова
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агрессия России война пропаганда Евгений Корнийчук яир лапид
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