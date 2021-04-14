Укроборонпром готов производить вдвое больше вооружений из-за войск России у границ
Государственные оборонные предприятия, входящие в состав Укроборонпрома, могут изготовить вдвое больше продукции военно-промышленного комплекса, если будет такая необходимость. Об этом заявил генеральный директор концерна Юрий Гусев, сообщает пресс-служба.
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"Учитывая стягивание войск страны-агрессора к государственной границе Украины, Концерн разработал и направил предприятиям-участникам план мероприятий, направленных на усиление нашей обороноспособности", – сказал Гусев.
По его словам, потенциал предприятий оборонного комплекса страны значительно больше имеющихся объемов производства.
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В разведке заявили, что РФ готовит провокацию как повод для нового вторжения.
- НАТО, США и канцлер Германии Меркель призывали РФ прекратить наращивание военной силы у границ Украины. В Кремле же говорят, что "никого не должны интересовать передвижения войск на нашей территории".
- Вчера, 13 апреля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Госдепа Энтони Блинкеном. Абсолютно все государства-участники НАТО, а также союзники высказались в поддержку Украины. Кулеба же сказал генсеку альянса, что Украине нужен "новый раунд санкций против России".
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