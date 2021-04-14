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Укроборонпром готов производить вдвое больше вооружений из-за войск России у границ

14.04.2021, 18:35
Укроборонпром готов производить вдвое больше вооружений из-за войск России у границ - Фото
Иллюстративное фото (Источник: пресс-служба Укроборонпрома)

Государственные оборонные предприятия, входящие в состав Укроборонпрома, могут изготовить вдвое больше продукции военно-промышленного комплекса, если будет такая необходимость. Об этом заявил генеральный директор концерна Юрий Гусев, сообщает пресс-служба. 

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"Учитывая стягивание войск страны-агрессора к государственной границе Украины, Концерн разработал и направил предприятиям-участникам план мероприятий, направленных на усиление нашей обороноспособности", – сказал Гусев.

По его словам, потенциал предприятий оборонного комплекса страны значительно больше имеющихся объемов производства.

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    Станислав Стороженко
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    граница укроборонпром рф вооружение завод впк войска Олег Гусев
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