Укроборонпром готов производить вдвое больше вооружений из-за войск России у границ

Государственные оборонные предприятия, входящие в состав Укроборонпрома, могут изготовить вдвое больше продукции военно-промышленного комплекса, если будет такая необходимость. Об этом заявил генеральный директор концерна Юрий Гусев, сообщает пресс-служба.

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"Учитывая стягивание войск страны-агрессора к государственной границе Украины, Концерн разработал и направил предприятиям-участникам план мероприятий, направленных на усиление нашей обороноспособности", – сказал Гусев.

По его словам, потенциал предприятий оборонного комплекса страны значительно больше имеющихся объемов производства.

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Станислав Стороженко

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