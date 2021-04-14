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"Танки, вертолеты". РФ перебросила до 25 000 военных в Крым или к границам Украины – США

14.04.2021, 17:55
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Россия перебросила 15 000 – 25 000 дополнительных военных в Крым или к границам Украины, стянуты танки, вертолеты, системы противовоздушной обороны. Об этом заявила представитель США в ОБСЕ Кортни Остриан, сообщает пресс-служба американской миссии.

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"Согласно информации из доступных источников, сейчас у России на границе с Украиной размещено больше войск, чем когда-либо с 2014 года. Россия перебросила 15 000 – 25 000 военнослужащих в Крым или ближе к границам Украины. В это число входят пехота, танковые батальоны, вертолеты и средства ПВО", – заявила она.

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Представитель США уточнила, что эти войска добавлены к уже значительно возросшим боевым возможностям РФ в Крыму и у границ Украины. "В Крыму, по нашим оценкам, численность военнослужащих России составляет 31 500 человек, а также развернуты современные системы ПВО, такие как С-400, истребители и крылатые ракеты береговой обороны", – добавила Остриан.

Эти цифры отличаются от данных, озвученных ранее пресс-секретарем президента Юлии Мендель. Она говорила, что вдоль восточной границы Украины сейчас сконцентрировано около 40 000 российских войск, столько же – в Крыму.

Она также отметила, что вдоль границы с Украиной с 2015 года РФ значительно увеличила численность своих войск, разместив десятки тысяч военнослужащих, "реактивизировав подразделения", обновив базы и разместив более мощную наземную и противовоздушную системы обороны.

Остриан заявила, что США в очередной раз призывают РФ объяснить цель и масштабы наращивания ее войск возле украинских границ.

Она также написала в Twitter, что отказ РФ предоставлять достаточно информации о необычной военной активности у рубежей Украины и в оккупированном Крыму не соответствует Венскому документу, который был одобрен всеми 57 странами ОБСЕ, включая Россию.

  • 13 апреля глава МИД Кулеба встретился с Блинкеном. После встречи он заявил: надо четко объяснить РФ, что цена любой новой военной авантюры будет для нее слишком высокой.

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Марк Сировой
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США Крым обсе Посольство США армия рф границы Кортни Остриан
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