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Управляемым авиабомбам можно пробовать подавлять GPS-сигнал, но бомба не исчезнет – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2023, 21:50
Управляемым авиабомбам можно пробовать подавлять GPS-сигнал, но бомба не исчезнет – ВСУ - Фото
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Украинские специалисты ищут разные методы противодействия российским управляемым авиабомбам (УАБ), но для эффективной борьбы с ними необходимо дальнобойное оружие и современные истребители. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в интервью Радио Свобода.

"Возможно, уже ищут наши специалисты другие методы противодействия. Возможно, можно будет подавлять сигнал GPS средствами радиоэлектронной борьбы. Но бомба никуда не денется, она будет лететь", – сказал Игнат.

Он добавил, что Россия никогда не делает ставку на высокую точность, она делает ставку на количество.

"И если эти бомбы планирующие будут лететь в большом количестве по определенным нашим позициям, по нашим городам – они будут брать количеством. Вы видите, что боеприпас такого тоннажа в свободном падении приведет к таким же разрушениям, как бомба с крыльями. Вы видели, как оккупанты этими бомбами разрушали Мариуполь, ту же Сирию", – сказал спикер Воздушных сил. 

Он подчеркнул, что необходимо постоянно говорить партнерам, что Украине нужна дальнобойная артиллерия, мощные системы ПВО и истребители типа F-16.

"Это позволит хотя бы отгонять их от наших границ и не давать возможности использовать этот тип боеприпасов", – сказал Игнат.

Ранее сообщалось, что оккупанты впервые использовали против Украины управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В весом 1500 кг. УАБы летят на десятки километров, россияне их применяют до 20 штук в сутки.

Наталія Медведєва
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война воздушные силы авиабомба Юрий Игнат
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